Jean Dujardin fait le buzz en relayant une photo d’Olivier Véran en Brice de Nice, découvrez ce montage !

Il faut bien sûr resituer l’histoire pour bien la comprendre. Vous savez sans doute que les Alpes-Maritimes se retrouvent dans une situation complexe à cause de la Covid-19. Les autorités compétentes ont alors décidé de proposer un confinement local dès ce vendredi soir pour tenter de freiner la propagation. Il est par contre valable seulement le week-end et il sera donc impossible de partir en vacances le samedi ou le dimanche. C’est dans cette configuration que la photo de Jean Dujardin a connu un véritable succès puisque vous pouvez découvrir Olivier Véran en Brice de Nice, il s’agit bien sûr d’un montage.

GuillaumeTC et sa photo détournée de Brice de Nice

Sur Internet, certains n’hésitent pas à partager des montages pour tenter de combler les internautes qui sont de plus en plus nombreux à chercher une bonne dose d’humeur en ces temps difficiles. GuillaumeTC, que vous pouvez donc découvrir sur Internet, propose une photo assez simple puisque vous pouvez voir Brice de Nice, mais le visage de ce dernier a été remplacé par celui d’Olivier Véran.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean Dujardin (@jeandujardin)

Jean Dujardin ne pouvait donc pas mettre de côté ce cliché qui reprend son personnage phare qui est toujours au goût du jour .

. La légende de la photo permet aussi de situer le contexte : « quand tu t’apprêtes à annoncer de nouvelles mesures suite à une grosse vague de contamination ».

Jean Dujardin n’a pas été le seul à mettre en avant le talent de ce montage puisque Alessandra Sublet semble aussi avoir réagi.

GuillaumeTC a l’habitude avec son #CroisonsLes de prendre un visage et une actualité afin de détourner cette dernière. Brice de Nice est parfait pour la situation puisque le ministre de la Santé a pris des mesures pour la ville de Nice et ce ne sera sans doute pas la seule au vu de la crise sanitaire. Certaines rumeurs précisent que le confinement local pourrait aussi se dessiner pour Dunkerque puisque le taux d’incidence est vraiment très élevé, il est de 900 cas pour 100 000 habitants.

Olivier Véran pourrait donc prendre la parole dans les prochains jours alors que les vacances scolaires ne sont pas encore terminées. Il est important de préciser que le confinement partiel n’est pas seulement valable pour Nice puisqu’une partie du littoral est aussi concerné.

Après l’annonce du confinement local à Nice, le point sur ce autorisé, restreint ou interdit à cause du Covid-19 en France 👇 https://t.co/kGzIGUCOlR — Le Monde (@lemondefr) February 22, 2021

Ça ne farte pas vraiment pour Nice

Pour la ville de Nice et les Alpes-Maritimes, le week-end du confinement local approche à grands pas. Il ne sera pas valable du lundi au vendredi puisque le couvre-feu sera par contre en vigueur. Au cours du week-end, les déplacements ne seront pas possibles, sauf si vous avez un motif impérieux par exemple. La fermeture des commerces de plus de 5000 mètres carrés est également au rendez-vous. Il est important de noter que la ville de Nice et le département utilisent pour la première fois le confinement local.

Nous avons connu jusqu’à maintenant un confinement strict en mars dernier et un confinement allégé en novembre 2020, mais le confinement local n’avait pas encore été proposé. Si les résultats sont prometteurs, il pourrait être proposé dans d’autres villes, départements ou régions lorsque le taux d’incidence est trop élevé. Les annonces ont été partagées lors d’une conférence de presse par le préfet. Au cours du week-end, vous pourrez tout de même pratiquer du sport dans une limite de 5 km autour de chez vous, réaliser quelques courses, honorer les rendez-vous…

N’oubliez pas de télécharger via l’application une attestation qui sera sans doute la même que celle pour le couvre-feu.