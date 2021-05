Jean-Edouard Lipa (Loft Story) : il raconte la menace de mort terrible qu’il a reçu après un passage à la télévision

Il se trouve que de nos jours, on ne compte plus le nombre de fois où on a entendu des grosses menaces envers des personnalités françaises et internationales avec les réseaux sociaux où tout le monde peut prendre la parole très facilement, sans laisser de trace. Malheureusement, pour certaines personnes, on peut dire que la situation est parfois assez difficile et même intenable, comme on a pu le voir encore une fois récemment pour Jean-Edouard Lipa, cet ancien candidat mythique que l’on a pu découvrir par le passé dans la toute première émission de téléréalité Loft Story.

A l’époque, Jean-Edouard Lipa n’était pas du tout connu du grand public, et on ne savait pas qu’il allait devenir par la suite une très grande icône de la téléréalité notamment avec Loana. C’est contre toute attente qu’on a pu ainsi découvrir que depuis ses 20 dernières années, Jean-Edouard Lipa était devenu un véritable homme d’affaires contre toute attente, même si encore aujourd’hui tout le monde lui rappelle encore cette scène assez incroyabl qu’il a eu l’occasion de vivre avec Loana dans la fameuse piscine de Loft Story.

Jean-Edouard : retour sur un candidat mythique de Loft Story…

Pour autant, ce n’est clairement pas une scène que Jean-Edouard Lipa renie aujourd’hui, bien au contraire. Comme on a pu le découvrir lors des dernières interviews qu’il a pu réaliser, il semble assumer complètement son rôle et d’ailleurs on imagine bien que le paysage audiovisuel français n’aurait clairement pas été le même sans lui et Loana aujourd’hui. En effet, il se trouve qu’aujourd’hui les émissions de téléréalité sont devenues la norme, et on peut en voir tous les jours sur certaines chaînes de télévision. Toutefois, Jean-Edouard Lipa ne s’attendait sans doute pas à être mis sous le feu des projecteurs ces dernières années, et notamment depuis sa sortie de Loft Story.

Jean-Edouard Lipa accusé de racisme, il fait un faux pas dans Touche pas à mon poste

A l’occasion des 20 ans de Loft Story, on ne compte plus le nombre de fois où l’on a pu voir ainsi des interviews exclusives des candidats de l’émission, même si dans certains cas certains d’entre eux ont tout simplement refusé de prendre la parole après tant d’années. Mais ce n’est pas le cas de Jean-Edouard Lipa qui a pu s’exprimer clairement sur les 20 ans de Loft Story. Alors que tout le monde avait pu être très surpris de voir que le candidat pouvait être assez dur avec Loana, il ne s’est pas arrêté la. En effet, il a pu dire clairement que Loana pouvait représenter en quelques sortes le symbole des « dérives » de Loft Story récemment.

Mais par la suite, Jean-Edouard Lipa a également été accusé de racisme en disant qu’il a été choqué en voyant une jeune fille voilée dans la rue. Suite aux menaces de morts que Bernard Montiel a reçues, celui-ci ne s’est pas privé pour tout balancer également, disant haut et fort que suite à ses propos sur une jeune fille voilée, certaines personnes n’avaient clairement pas hésité à lui faire des menaces de mort, avec des mots très difficiles.

En effet, certains auraient même voulu « crever la famille » de Jean-Edouard Lipa, ce que l’on ne peut pas imaginer une seule seconde !