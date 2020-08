Jean-Edouard Lipa (Loft Story) : il risque de se faire amputer sa jambe ! L’opération va changer sa vie !

L’annonce inattendue du célèbre Jean-Edouard Lipa

Jean-Edouard Lipa est assez actif sur les réseaux sociaux. Il a comme habitude de publier des clichés de sa vie quotidienne en compagnie de sa famille. En effet, par le biais de son compte Instagram, Jean-Edouard Lipa a annoncé ce dimanche 16 août sa prochaine intervention chirurgicale. Ce n’est pas une intervention de routine, mais bel et bien une possible amputation suite à un double anévrisme.

« Il y a un mois, on m’a diagnostiqué un double anévrisme de 10 cm de l’artère poplité de la jambe gauche ayant déjà entraîné l’obstruction de 2 des 3 artères inférieures. Les conséquences sans interventions étant l’embolie pulmonaire ou l’amputation de la jambe. Le 25 septembre je serais donc au bloc pendant 4 à 6 h pour tenter de réparer cette jambe qui me fait tant défaut. » https://www.instagram.com/p/CD9U8vwoeTn/?utm_source=ig_web_copy_link

Cette annonce a été publiée en légende d’une radio de ses jambes. Sur la photo figure une absence de circulation dans sa jambe gauche, accompagnée d’une boule assez grosse. La date de l’opération est prévue pour le 25 septembre prochain. Des encouragements et messages de soutien lui ont été adressés.

Connu vers les années 2000, il était l’une des figures les plus emblématiques de la série télévisée « Loft Story ». Jean-Edouard Lipa est à la fois comédien et DJ français qui, en 2001, fait son apparition dans la nouvelle émission de M6. Une téléréalité avec des expériences inédites sous les caméras pour offrir au téléspectateur un divertissement unique. La scène que le public n’oubliera jamais, celui du baiser dans la piscine avec Loana Petrucciani, la gagnante de cette saison. Jean-Edouard a bien fait comprendre après leur rupture qu’il ne voulait plus entendre parler d’elle.

Après cette émission, Jean-Edouard s’est retrouvé dans l’univers de la musique. Maintenant, Jean-Edouard Lipa est âgé de 40 ans et il est DJ. Il a également fait quelques apparitions dans les séries telles que : « Section de recherches » et « Aïcha ». Après être devenu papa de la petite Victoire en 2017, il a dû faire face au décès de son père en 2019. Et voilà maintenant qu’il se retrouve confronté à cette nouvelle épreuve qui changera radicalement le cours de sa vie. L’ex-star de « Loft Story » ne cache pas sa peur à sa place qui ne le serait pas.

En tout cas, Déborah Bruni, une artiste peintre et aussi sa femme sont là pour le soutenir face à cette éprouvante épreuve. En plus de son public qui ne cesse de lui envoyer des messages de soutien et d’encouragement.

Le public réagit à l’annonce de Jean-Edouard Lipa

Dans cette nouvelle épreuve de sa vie, le public soutient pleinement Jean-Edouard. Notamment avec des commentaires sur sa publication et des messages d’encouragement. Dans les commentaires, on a pu voir : « Je vous souhaite du courage. Les médecins savent ce qu’ils font. Surtout dans ce genre de situation. Toutes mes pensées pour vous ». Il y en a d’avantages : « Waouh effectivement ça se voit bien cette merde. Bon courage que toute cette passe bien pour continuer avec tes amours ».

En plus de : « Je vous souhaite une opération réussie et un prompt rétablissement. Pouvez-vous me dire par quoi s’est manifesté ce problème ? Merci d’avance. » Il est normal que le jeune père s’inquiète de cette intervention. Ce n’est absolument pas évident pour personne de s’imager avec la jambe amputée.

En tout cas, il peut compter sur le soutien de sa famille et notamment celui de sa femme. Ajouter à celui du public qui démontre une implication totale dans son intervention selon les commentaires qui lui ont été adressés.

Une intervention pareille est vraiment frustrante, notamment pour ce jeune père ayant subi beaucoup d’épreuve ces derniers temps. Bref, souhaitons-lui bon courage, c’est tout ce qu’on peut faire.