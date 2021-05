Jean-Edouard (Loft Story) : une grave amputation qui aurait pu mettre sa santé en danger…

Personne n’aurait pu imaginer que Jean-Edouard Lipa, l’ancien candidat mythique de l’émission Loft Story, allait pouvoir vivre un drame aussi incroyable. En effet, depuis maintenant quelques semaines, les anciens candidats de l’émission Loft Story ne cessent d’être au coeur des médias, et on peut dire que les scandales ne sont jamais loin !

Ces derniers jours, la candidate Loana a d’ailleurs elle aussi fait parler d’elle : elle se trouve dans une situation qui est complètement catastrophique, et son état de santé ne cesse de se dégrader. Ayant été victime elle aussi du coronavirus, on a même pu apprendre que Loana est restée plusieurs jours dans le coma. Une très grosse tragédie pour les millions de fans de Loana et de Loft Story qui sont complètement sous le choc face à cette situation incroyable : ils ne pensaient pas que la candidate allait pouvoir sombrer de la sorte.

Mais plus récemment, c’est son ancien compagnon Jean-Edouard Lipa, que tout le monde connait pour la fameuse scène de la « piscine », qui a pu faire parler de lui. Malheureusement, ce dernier ne va pas que se faire des amis avec de telles déclarations !

Jean-Edouard Lipa dans la tourmente, il fait des déclarations choquantes sur Loana

Alors que les fans de l’émission mythique de Loft Story sont ravis de pouvoir fêter les 20 ans de l’émission qui aura changé à tout jamais le paysage audiovisuel français, l’ancien candidat Jean-Edouard a pu faire des déclarations complètement hallucinantes en ce qui concerne Loana.

On sait en effet que Loana a beaucoup souffert dernièrement, avec notamment plusieurs séjours à l’hôpital qui ont été assez bouleversants pour elle mais également pour toute la communauté qui peut la suivre sur les réseaux sociaux. Récemment interviewé à l’occasion des 20 ans de Loft Story, Jean-Edouard n’a toutefois pas été très tendre avec Loana.

Bien que les deux protagonistes aient pu être très proches par le passé, cela ne semble plus du tout le cas aujourd’hui. En effet, il a pu déclarer que Loana pouvait être susceptible de devenir le symbole des dérives de Loft Story. Des propos qui n’ont pas du tout plus aux fans de Loft Story. De plus, ces propos viennent tout juste au moment où Steevy Boulay, un autre candidat de Loft Story, a déclaré ne plus jamais vouloir entendre parler de Loana, après lui avoir tendu la main sans succès.

Plus récemment, c’est toutefois un autre problème de santé très grave que l’on a pu apprendre en ce qui concerne Jean-Edouard, on peut même dire qu’il a pu échappé au pire…

Jean-Édouard Lina : il a failli se faire amputer dans une situation très critique

C’est un message choquant que Jean-Edouard a pu partager sur les réseaux sociaux. En effet, étant d’une quarantaine d’années, il se trouve que Jean-Edouard aurait pu se faire amputer d’une jambe, il y a peu de temps. La photo que l’on a pu voir sur les réseaux sociaux est même assez impressionnante, comme vous allez pouvoir le découvrir.

Dans la photo, on peut voir clairement sur la jambe de l’ancien candidat ne se porte pas bien du tout. Heureusement, on peut dire que Jean-Edouard a pu échapper au pire : une situation qui aurait pu le marquer à tout jamais…