Jean évasé : attention au fashion faux-pas, voici nos conseils pour le porter à merveille

Avec le confinement, les Français ont adopté une nouvelle mode, ils veulent être décontractés, mais élégants. Ce sont donc les pièces relativement amples qui se retrouvent sur le devant de la scène. Le jean évasé a été mis de côté pendant très longtemps, mais il revient dans les rayons des commerces de prêt-à-porter. Il faut toutefois être vigilant, car le fashion faux-pas n’est jamais très loin, d’où l’intérêt de l’associer avec des pièces sympathiques et précises.

Le jean évasé n’est pas si polyvalent

Il ne faut pas confondre le jean évasé avec le baggy. Ce dernier est facile à reconnaître puisque vous avez une coupe large du haut jusqu’en bas, mais il s’agit d’un pantalon droit. Ce sera aussi le cas pour une coupe boyfriend ou Mom. Comme son nom l’indique, le jean est évasé notamment au niveau des chevilles, mais il ne ressemble pas forcément aux fameuses « pattes d’éléphant ».

Vous pouvez avoir une taille haute avec ce jean évasé notamment pour masquer quelques imperfections au niveau de votre ventre .

. La taille basse peut être sympathique, cela dépend finalement de vos préférences.

Le jean peut donc être porté avec une chemise avec des motifs, elle sera courte pour une taille haute et longue pour une taille basse.

Le jean peut être bleu ou blanc, dans le second cas de figure, choisissez une pièce sombre pour le haut afin d’avoir un joli contraste.

Vous pouvez aussi adopter le total look jean avec une chemise en jean qu’il est possible de rentrer à l’intérieur de votre pantalon pour marquer votre taille. Le pull avec des manches longues peut suivre la même destinée, l’effet bouffant peut être intéressant au niveau des manches, mais il est préférable d’adopter une coupe proche du corps. En effet, le pantalon est évasé, il faut alors un contraste avec le haut.

Lorsque les tops sont amples, optez pour des pantalons assez proches de votre corps, la coupe boyfriend peut être intéressante s’il s’agit d’une version « slim ». Par contre, pour les hauts assez cintrés, le bas peut être relativement ample ou évasé comme avec ce jean. Le concept élégant peut aussi être au rendez-vous avec un t-shirt et une veste de costume noire.

Quelles chaussures porter avec un jean évasé ?

Comme vous le savez, l’extrémité de votre pantalon est plus ou moins ample, si vous portez des baskets ou des sneakers, vous aurez l’impression de vous tasser. De plus, le jean pourrait traîner par terre et vous perdez tout le format élégant en quelques secondes. Les talons seront alors vos meilleurs amis que ce soit en hiver ou en été. Lorsque les températures sont froides, choisissez des bottines fermées assez hautes qui apportent de la hauteur et casse ainsi cet effet disgracieux du jean évasé.

Pour l’été, les talons seront aussi à privilégier, mais les chaussures ouvertes sont possibles. Vous pourrez alors opter pour un jean évasé 7/8 afin de dévoiler vos chevilles. Sur Internet et notamment YouTube, vous avez de nombreux tutoriels pour vous aider à associer tous les vêtements en fonction de vos préférences et de vos envies du moment. Le jean évasé s’inscrit parfaitement dans la tendance au même titre que le baggy et la coupe boyfriend. Les Françaises veulent être élégantes et décontractées en même temps. Cela est possible si vous avez toujours une pièce de votre tenue qui est chic.

Toutes les folies sont possibles dans le monde de la mode, mais soyez vigilant, car le fashion faux-pas peut détruire en quelques secondes votre look.