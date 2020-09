Jean-François Piège papa : la 1ère photo du bébé enfin dévoilée par sa femme !

Si vous étiez passé au travers de cette heureuse nouvelle, le mal est maintenant réparé : Jean-François Piège est papa pour la 2de fois ! La photo de leur bébé a enfin été dévoilée sur les réseaux sociaux par la compagnie du grand chef cuisinier rendu célèbre grâce à l’émission Top-chef avec Cyril Lignac !

Un couple inséparable et une famille heureuse

Le petit couple formé par Jean-François et Élodie Piège ne date pas d’hier. En effet, les deux amoureux se sont rencontrés pour la première fois en 2007 dans le célèbre hôtel Crillon à paris, où Jean-François Piège officiait alors comme cuisinier. Une rencontre qui a marqué le début d’une belle relation, puisque les deux tourtereaux ne se sont plus quittés depuis ce jour. Après s’être mariés en 2010, ils ont par la suite vu leur tribu s’agrandir en accueillant en 2015 le petit Antoine, premier bébé du jeune couple.

En 2020 et du haut de ses 49 ans, Jean-François Piège est toujours aussi heureux ! Et pour cause, sa tendre compagne vient de donner naissance à leur 2d enfant, une jolie petite fille qui répond au doux nom de Pia.

« Mon yin et mon yang «

Cette petite dernière a rejoint la tribu familiale le 15 juin 2020, mais ce n’est que ce vendredi 19 septembre, que la compagne du grand chef cuisinier a partagé pour la première fois une photo du visage de l’enfant sur Instagram.

On y découvre alors Antoine, leur 1er fils, allongé aux côtés de la petite Pia. Un cliché rempli de douceur et où les nouveaux frères et sœurs apparaissent déjà comme étant extrêmement complices. D’après Élodie Piège, la maman des deux bambins, le petit Antoine est d’ailleurs ravi d’avoir une petite sœur !

Sur la photo on peut lire en légende : « Mon yin et mon yang »

Encore sur leur petit nuage, les deux parents ont décidé de poster cette photo et d’afficher fièrement leur bonheur et leur petite famille. Les fans du chef cuisinier et du couple n’ont d’ailleurs pas tardé à inonder la photo des deux bambins d’une pluie de likes et de commentaires de félicitation et d’admiration en tout genre !

Un bonheur à la hauteur des circonstances

Malgré son professionnalisme et son sang froid à toute épreuve, cet ancien juré de Top-chef n’en reste pas moins un papa conquis et légèrement gaga lorsqu’il est question de ses enfants.

Lorsqu’il avait appris qu’il allait être papa pour la seconde fois, le célèbre chef cuisinier n’avait d’ailleurs pas pu retenir son émotion. Pour fêter le futur heureux événement, il avait d’ailleurs écrit sur Instagram des mots d’une grande tendresse au sujet de sa future petite fille.

En pleine crise du COVID-19, le chef et restaurateur de renom qui avait subi de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire et la fermeture de ses restaurants s’est vite retrouvé submergé par les émotions et la gratitude à l’idée d’accueillir la petite Pia. Un miracle heureux et inespéré après de longs mois d’incertitudes et de tumultes professionnels.

« Après la tempête… le rayon de soleil”

Mais comme dit le proverbe, “Après la pluie vient le beau temps” ou plutôt « Après la tempête… le rayon de soleil” comme l’avait-il si joliment écrit en légende d’une photo postée sur Instagram à l’occasion de la naissance de sa fille.

Cette photo avait d’ailleurs suscité beaucoup d’émoi chez les fans du célèbre chef cuisinier, puisqu’on ne devinait sur le cliché que les jolis pieds de la petite Pia. Une photo à la fois touchante, poétique et pleine d’espoir qui a d’ailleurs fait beaucoup parler d’elle.

La petite Pia qui vient de fêter ses 3 mois se porte bien. D’après Jean-François et Élodie Piège, son grand frère Antoine est très impatient de pouvoir enfin jouer avec sa sœur, et la petite famille se porte comme un charme. On leur souhaite beaucoup de bonheur !