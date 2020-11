Jean-Jacques Goldman : il a rencontré son épouse Nathalie alors qu’elle était âgée de 17 ans à l’époque !

On en sait très peu sur Jean-Jacques Goldman, qui contrairement à la plupart des artistes, préfère vivre à l’abri des médias. Peu connaissent sa femme ou ses enfants. Le couple a commencé par un lien d’amitié quand la jeune fille à l’époque avait 17 ans, avant qu’ils ne se marient quelques années après…

La rencontre de Jean-Jacques Goldman et de son épouse Nathalie…

Jean-Jacques Goldman, c’est la discrétion incarnée ! Le célèbre chanteur a toujours préservé sa famille des médias et des objectifs des appareils photo. Cela explique qu’il n’existe que de rares clichés de Jean-Jacques Goldman et de Nathalie Thu-Huong-Lagier.

Les 2 tourtereaux se sont rencontrés pour la 1ère fois pendant un concert de l’auteur, compositeur et interprète. C’était il y a plus de 25 ans, et Nathalie alors âgée de 17 ans, était une étudiante particulièrement fan de JJG.

Ce jour-là, Nathalie a pris la décision de se faufiler dans les coulisses du concert, dans l’espoir de pouvoir rencontrer son idole dans sa loge. C’est le coup de foudre pour la jeune, et le départ d’une belle amitié, d’autant plus que la jeune fille n’était pas encore majeur, et Jean-Jacques Goldman était encore marié.

Bien plus tard, cette amitié se transformera en amour, ainsi, Jean-Jacques Goldman et Nathalie finiront par se mettre en couple, puis par se marier en 2001. Depuis lors, le couple ne se quitte plus, et la famille s’est agrandie plusieurs fois.

Une belle famille recomposée qui vit loin des médias

Au moment de la rencontre entre Jean-Jacques Goldman et celle qui deviendra son épouse, Nathalie était une étudiante en mathématiques. Même avec 28 ans de différence entre eux, le couple a su rester fort et soudé pour fonder une famille.

Chez les Goldman, chacun poursuit sa passion. Ainsi, pendant que Jean-Jacques Goldman continuait de mener sa carrière musicale pleine de succès à Paris, la femme avait poursuivi ses études dans l’ombre. Leur couple a été scellé par 3 naissances dont Maya âgée de 16 ans, Kimi qui a 15 ans et la petite dernière qui a 13 ans.

Toutefois, il faut savoir qu’au moment de la rencontre puis de l’amitié entre Jean-Jacques Goldman et Nathalie, le chanteur était déjà marié à Catherine Morlet, une psychologue. Ils ont divorcé en 1997, après 22 ans de mariage. De ce 1er mariage sont nés 3 enfants : Caroline, Mickaël et Nina.

Après que Nathalie Thu-Huong-Lagier se soit mariée avec Jean-Jacques Goldman, elle a poursuivi ses études et ses grossesses ne l’ont pas empêché d’aller aussi loin qu’elle le voulait. C’est ainsi qu’en 2007, elle a réussi à décrocher une agrégation en mathématique, suivi d’un doctorat.

Nourrissant une véritable passion pour les mathématiques, Nathalie est maintenant une enseignante. Elle a écrit une thèse intitulée : « Terme constant de fonctions sur un espace symétrique réductf P-Adique ».

Depuis toujours, Nathalie Thu-Huong-Lagier et Jean-Jacques Goldman n’ont jamais exposé leur couple, ni leur famille d’ailleurs. Même si les nombreux fans de celui qui est qualifié de ‘’chanteur préféré des français’’ le réclament toujours autant, il semble bien trop tenir à sa tranquillité.

D’ailleurs, le couple et leurs enfants, après quelques années dans le sud de la France, vivent depuis plusieurs années dans la capitale Britannique à Londres. Dans cet autre pays, il peut être sûr de vivre tranquillement comme une personne lambda, sans la presse people à ses trousses.