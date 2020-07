Jean-Jacques Goldman : que cache sa discrétion en dehors de la scène ? Informations exclusives !

Depuis, Jean-Jacques Goldman est resté sans donner de ses nouvelles à ses fans.

C’est assez normal avec la discrétion qu’on lui connaisse. Des interrogations et des suppositions fusent de toute part, laissant les fans de l’artiste dans le doute.

Aujourd’hui, Paris Match décide de lever le voile sur la question en partant à la découverte de la star internationale. Point sur leur découverte ici !

Jean-Jacques Goldman : de la scène musicale à la scène familiale

C’est par ces mots en titre qu’il conviendrait de résumer les six pages d’écriture consacrées à l’artiste dans le magazine Paris Match. Si pendant plusieurs années, Jean-Jacques Goldman a brillamment interprété le rôle du chanteur de charme sur les scènes d’envergure, il a aujourd’hui réorienté ses priorités vers d’autres fins. Il a rompu avec la scène musicale pour s’unir davantage avec sa famille. En effet, l’artiste s’est construit une vie de famille qu’il s’efforce de garder en harmonie en jouant pleinement son rôle de père dans une banlieue résidentielle de l’ouest de Londres.

Maya, Kimi et Rose, ses trois filles âgées respectivement de 15 ans, de 14 ans et de 12 ans, sont désormais, avec leur mère, Nathalie (professeure de mathématiques), toute sa raison d’exister. Ses programmes au quotidien se résument désormais aux activités suivantes :

lecture de L’Équipe,

courses au supermarché,

footing en matinée (ou balade en voiture),

participation aux activités extrascolaires de ses enfants.

C’est pour ainsi dire que l’univers de la star musicale de 68 ans tourne désormais autour de ses enfants. Pour leur confort, il a loué une villa dans laquelle il loge avec elles et leur mère.

Jean-Jacques Goldman : fidèle à son passé

Si le célèbre chanteur a tourné le dos à sa vie discrète de star menée en France, il restera néanmoins fidèle à ses attaches familiales dans le pays. En effet, avant de rencontrer Nathalie, sa nouvelle compagne, Jean-Jacques Goldman a signé un mariage qui s’est malheureusement soldé par un divorce. De cette union, il est sorti trois enfants avec qui il vivait dans sa maison à Marseille.

Après son divorce avec son ex-femme, Jean-Jacques a décidé de garder la maison et c’est d’ailleurs là que vivent ses trois enfants nés de leur mariage. Pour cette raison, le chanteur et père exemplaire parcourt souvent le trajet Londres-Marseille pour passer du temps avec les enfants.

D’un autre côté, une autre raison motive les visites périodiques de la star en France. Le siège de sa société de production s’y trouve. À la date d’aujourd’hui, l’artiste continue à payer ses impôts. Ceux-ci concernent ses droits d’auteur, ses droits d’interprète, et ses droits de compositeur. Une évaluation estime la valeur totale de ces impôts à deux millions d’euros chaque année.

Avec un tel investissement, on comprend aisément toute la difficulté pour Jean-Jacques Goldman à se détacher complètement de l’univers du showbiz même s’il ne fait plus de sortie d’album. La toute dernière en date, remonte aux années 2001.

Jean-Jacques Goldman : une vie paisible certes, mais pas sans crainte

La vie sociale que mène actuellement Jean-Jacques Goldman, loin des paparazzis, épouse parfaitement son caractère discret. Toutefois, bien qu’il semble plus épanoui, une inquiétude perturbe sa tranquillité. Il s’agit du Brexit et le futur statut des résidents non britanniques.

L’artiste s’est confié à son ami et collègue chanteur Michael Jones sur ses craintes en rapport avec la situation. Jean-Jacques Goldman prend ses dispositions en étant conscient que la sortie du Royaume-Uni de l’Europe ne sera pas sans conséquence sur son quotidien.

C’est pourquoi, étant expatrié, il se renseigne régulièrement auprès du consulat général de France sur les démarches administratives qui s’imposent à lui pour bénéficier du « settled status ». Ce sera désormais la mesure qui donnera aux ressortissants européens, l’accès aux prestations sociales et aux services du pays.

Toutefois, il faut également préciser que les inquiétudes de Jean-Jacques Goldman liées au Brexit ne resteront que très éphémères. Sa présence sur la terre britannique ne sera que de courte durée, seulement le temps qu’il faudra pour que ses enfants finissent leurs études.

Jean-Jacques Goldman : un retour scénique digne d’un héros en perspective ?

Il faut dire que la retraite médiatique de Jean-Jacques Goldman n’est pas du goût de ses fans qui estiment qu’elle est trop active. C’est donc à grand cri, qu’il est applaudi lorsque Yann Barthès dans son émission, braque sa caméra sur le chanteur. L’accueil qui lui est réservé par les téléspectateurs confirme réellement que la star tient bien en place en sa qualité de personnalité préférée des Français.

Aujourd’hui, les chansons de l’artiste sont disponibles sur les plateformes de streaming. Avec cette révolution, on se demande bien si le chanteur aurait en projet un retour sur la scène musicale. De toutes les manières, cela ne serait pas pour déplaire à ses fans.