Jean-Jacques Peroni quitte RTL : découvrez les déclarations de Laurent Ruquier à ce sujet

Certains fans se demandent si Jean-Jacques Peroni a été remercié à cause d’un avis un peu trop tranché. A-t-il été viré ? Part-il de sa propre décision ? Dans tous les cas, cette information fait couler beaucoup d’encre, mais Laurent Ruquier a décidé de sortir du silence pour s’exprimer concernant cette affaire. Jean-Jacques Peroni avait par exemple révélé que certaines blagues étaient censurées à l’antenne, il n’avait donc pas hésité à faire part de son avis assez virulent lorsqu’il était de passage à Non Stop People face à Jordan de Luxe.

Jean-Jacques Peroni a-t-il fait les frais de son avis ?

Dans les colonnes de Puremédias et même du si te de Jean-Marc Morandi, vous pouvez découvrir que la sortie de Jean-Jacques Peroni serait engendrée par cet avis concernant les blagues. Il estimait que RTL n’était pas France Inter et qu’il ne fallait pas envisager une telle censure. Rapidement, la direction de la radio aurait décidé de l’écarter très rapidement de la station, cette affaire se retrouve alors à alimenter les sites spécialisés ainsi que les réseaux sociaux.

Toutefois, Peroni n’aurait aucun regret et il se moquerait de son éviction de la station de radio .

. Dans les colonnes du Parisien, Laurent Ruquier a décidé de prendre la parole pour donner sa version des faits.

En effet, Jean-Jacques Peroni n’aurait pas été évincé de RTL ou encore viré puisqu’il ne serait pas sous contrat avec la radio.

Par conséquent, il aurait décidé de quitter la radio de son propre chef sans avoir eu une note, par exemple, de la radio lui informant qu’il était viré. De plus, Laurent Ruquier précise qu’il avait envie de partir et il n’a donc pas été écarté par les équipes de RTL. Comme d’habitude, il aurait été au rendez-vous la semaine prochaine s’il n’avait pas annoncé lui-même qui bouclait ses valises.

Pour Laurent Ruquier, cela est clairement triste, mais également dommage que cette situation se termine de cette manière. Pour l’animateur de RTL, il y a également une vraie liberté avec les Grosses Têtes, il aurait donc été surprenant que Jean-Jacques Peroni soit viré pour ses récents propos. Dans tous les cas, ce dernier ne sera plus sur les ondes de cette radio.

Laurent Ruquier pose les conditions pour la radio

Certes, le présentateur révèle qu’il y a une vraie liberté, mais il y a tout de même des conditions à suivre pour que les personnes puissent s’exprimer dans les meilleures conditions. Dans les colonnes de Voici, vous pouvez d’ailleurs découvrir ses propos et il précise que les équipes font tout de même attention à ne pas faire de la provocation, à partager des discours diffamatoires, mais ces conditions ne seraient pas extraordinaires puisqu’elles seraient en vigueur sur toutes les radios. Par contre, Laurent Ruquier révèle que certaines blagues peuvent être coupées lorsqu’elles sont racistes ou homophobes qu’elles soient au premier ou au 12e degré.

Les propos de Laurent Ruquier permettront peut-être à ce débat d’être relégué aux oubliettes, mais il a tout de même tenu à mettre les choses au clair concernant le départ de Jean-Jacques Peroni, qui serait engendré, par sa propre décision et non celle de la radio. Sur YouTube, vous pouvez d’ailleurs découvrir plusieurs blagues de Jean-Jacques Peroni puisqu’il pouvait les partager avec les Grosses têtes. Il faudra désormais faire sans celui qui aurait précisé selon Puremédias « je me tire de RTL, j’en ai rien à foutre ».