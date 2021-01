Jean-Luc Reichmann : il annonce une très mauvaise nouvelle pour Les 12 Coups de Midi !

View this post on Instagram

⚠️ La décision est prise … 😷 Par mesure de sécurité sanitaire , nous avons décidé de ne toujours pas avoir de public à la rentrée sur le plateau #les12coupsdemidi 🌟 J’en suis très triste, mais cela ne m’empêchera en rien d’attaquer, avec une énergie débordante, cette 20ème année à vos côtés chaque midi… sur @tf1 bien sûr‼️… 🙄 @endemolshinefr 👍