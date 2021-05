Jean-Luc Reichmann sera bientôt dans The Voice ? Il fait une déclaration très étonnante et curieuse dans les médias

Avec la diffusion de la toute dernière saison en ce moment, il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne de nouvelles déclarations assez fracassantes en ce qui concerne l’émission The Voice. En effet, personne n’aurait pu penser que cette année, l’émission fasse un aussi gros carton. Alors que la crise sanitaire liée au coronavirus a fait beaucoup de mal à cette émission, il se trouve que les internautes ont pourtant pu montrer qu’ils étaient fidèles sur les réseaux sociaux mais aussi devant leur poste de télévision.

Il faut dire que l’émission a eu beaucoup de difficultés à revenir ces derniers mois à cause de la COVID19, et certains pensaient même que The Voice allait tout simplement pouvoir être annulée à cause des mesures sanitaires. Mais heureusement, il n’en est rien et on a pu commencer à voir une saison assez exceptionnelle, c’est le moins que l’on puisse dire.

The Voice : la saison de trop avec des candidats qui font la polémique dans les médias ?

Cela n’aura clairement échappé à personne, même si on a pu entendre et voir encore cette année des talents vraiment exceptionnels, comme c’est le cas par exemple avec Jim Bauer (le fils du célèbre chanteur Axel Bauer des années 80), on a également pu voir de très gros scandales dans cette saison de The Voice qui ne cesse de faire parler d’elle. En effet, dès les premières auditions que l’on a pu découvrir cette année, on se souvient déjà du chanteur The Vivi qui était très controversé.

Alors qu’il a pu avoir l’occasion d’interpréter une chanson très choquante, c’est l’approbation de son coach Vianney qui a rendu le public complètement dingue. En effet, personne n’aurait pu être en mesure de s’attendre à ce que le candidat tienne des propos aussi choquants sur les réseaux sociaux. Par la suite, il a donc été purement et simplement évincé du programme, même s’il a pu aller assez loin lors des tournages de l’émission de The Voice.

Mais plus récemment, c’est l’animateur des 12 coups de midi, Jean-Luc Reichmann, qui a pu faire une déclaration assez étonnante. En effet, il a diffusé un message assez intriguant sur les réseaux sociaux qui pourrait bien donner des idées à certaines personnes, et notamment les producteurs de l’émission de The Voice. A l’heure où l’émission est très controversée, on imagine qu’un changement radical de présentation avec Jean-Luc Reichmann pourrait vraiment tout changer. Le message que l’on a pu découvrir sur le compte Instagram de l’animateur de l’émission des 12 coups de midi est assez troublant.

Jean-Luc Reichmann fait une publication déroutante au sujet de l’émission The Voice

C’est lors d’un nouveau message assez drôle que Jean-Luc Reichmann a décidé de reprendre la parole sur les réseaux sociaux, concernant l’émission mythique de The Voice. Personne n’aurait pu être en mesure de penser qu’il allait réaliser un sketch aussi drôle pour cette émission.

En compagnie de la comédienne Mimie Mathy, que l’on peut retrouver assez régulièrement sur TF1 dans des téléfilms ou des séries, Jean-Luc Reichmann ne devrait malheureusement pas présenter la prochaine édition de The Voice, mais néanmoins certains d’entre eux auraient probablement le voir remplacer Nikos !