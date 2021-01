Jean-Luc Reichmann : bouleversé, un candidat fait des révélations impressionnantes et émouvantes sur son grand-père !

Bien que Jean-Luc Reichmann, l’animateur du jeu Les 12 Coups de Midi sur TF1, ait déclaré il y a peu de temps que les plateaux n’étaient plus les mêmes qu’avant la crise sanitaire du coronavirus, cela n’empêche pas de retrouver beaucoup d’émotions, comme on a pu le voir dans la dernière émission avec une anecdote troublante de ce candidat de l’émission.

Les 12 Coups de Midi : une révélation incroyable que personne ne s’attendait à voir en plein tournage !

Comme tout le monde le sait, la famille est un sujet important qui compte pour l’animateur des 12 Coups de Midi, Jean-Luc Reichmann. En effet, celles et ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur son compte Instagram le savent très bien : l’animateur n’hésite jamais à partager des photos avec sa famille proche qu’il aime beaucoup.

Et pour cause, Jean-Luc Reichmann, en plus d’être un des animateurs les plus en vogue sur le petit écran comme en témoignent les derniers sondages, est également un père de famille comblé. Comme on a pu le lire dans certaines interviews, en assumant pleinement sa famille recomposée, il est à ce jour à la tête d’une famille nombreuse qui ne lui laisse que peu de temps pour ses loisirs mais lui permet également de passer beaucoup de bons moments avec ses proches.

36,4 % de parts de Marché hier sur @TF1 ‼️… BRAVOOOO 👏👏👏 et merci 🙏 à Tousssss 💕😍💋

92 831€ de cadeaux aujourd’hui à gagner dans #les12coupsdemidi 🌟

Mais est-ce que Quentin de Calais @Prefet62 sera toujours là aujourd’hui en fin d’émission ⁉️… pic.twitter.com/3eNGzGcnoE — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) January 14, 2021

Il n’hésite jamais à partager de beaux moments d’émotion sur les réseaux sociaux par ailleurs, où les téléspectateurs de TF1 sont également assez nombreux à le suivre et à commenter les derniers clichés que Jean-Luc Reichmann peut parfois diffuser. Mais lors de la toute dernière émission des 12 Coups de Midi, on a pu voir une séquence qui a complètement bouleversé l’animateur. Il y a quelques semaines déjà, on se souvient d’ores et déjà d’une séquence où l’animateur s’était mis à fondre en sanglots, lors de l’émission La chanson secrète. Personne n’avait jamais vu Jean-Luc Reichmann pleurer de la sorte !

Mais le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne s’attendait pas non plus à vivre une nouvelle émotion aussi vive sur son propre plateau des 12 Coups de Midi : sa surprise a été totale comme vous avez pu le voir dans l’émission de TF1.

Les 12 Coups de Midi : ce candidat surprend Jean-Luc Reichmann avec des souvenirs qui le bouleversent profondément…

C’est un moment d’émotion comme on peut en voir rarement à la télévision française. En effet, le candidat Stéphane que l’on a pu découvrir dans les 12 Coups de Midi a eu l’occasion d’en dire un peu plus sur sa vie, et comme vous allez le voir, celle-ci est assez palpitante. Il se trouve que ce dernier vient exactement du même village que le grand-père de Jean-Luc Reichmann.

Je vous présente l’invention de mon Grand-Père paternel Walter Reichmann 🙏 … 👼 😇 💕

Un grand Merci à Stéphane de Mortcerf d’avoir rétabli la vérité 🌟 👍 😜 pic.twitter.com/rKhSCrtLb5 — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) January 13, 2021

Mais pour aller encore plus loin, il se trouve que ce candidat connaissait le grand-père de Jean-Luc Reichmann, et il en a profité pour faire des révélations incroyables à son sujet. On a en effet appris que le grand-père de l’animateur était inventeur, et comme le dit Jean-Luc Reichmann, c’est une histoire de « fou », car il admet ne jamais avoir parlé de cette histoire à personne.

On a appris de précieuses informations sur le grand-père de Jean-Luc Reichmann, car en effet le candidat était proche d’une personne travaillant avec lui. Décrivant son grand-père Walter Reichmann comme quelqu’un de précurseur dans le domaine, Jean-Luc Reichmann a avoué être très ému par la situation.