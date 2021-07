Jean-Luc Reichmann : ce message à Nagui qu’il pourrait bien regretter d’avoir laissé

C’est encore une fois l’animateur mythique des 12 coups de midi qui a pu faire une déclaration vraiment choquante récemment, et cela pourrait bel et bien faire beaucoup de bruit pendant les prochains mois à venir. En effet, personne n’aurait pu être en mesure de s’imaginer une seule seconde que les français auraient pu se prendre de passion ces derniers mois pour la télévision, mais force est de constater que les différents confinements auront eu des effets bénéfiques pour ces derniers.

On ne compte plus en effet le nombre de messages assez surprenants qui peuvent parfois concerner une grande partie des français : avec des émissions assez intemporelles, on peut constater que Jean-Luc Reichmann et l’animateur Nagui ne cessent de faire parler d’eux. Mais cela était sans compter sur une nouvelle personne qui arrive sur France Télévisions en la personne de l’animatrice Laurence Boccolini. En effet, la nouvelle que l’on a pu apprendre ces derniers jours est assez incroyable et pourrait bien avoir de lourdes conséquences sur le paysage audiovisuel français, c’est le moins que l’on puisse dire ! On ne compte plus le nombre de déclarations complètement dingues que l’on a pu lire à ce propos dans les médias et bon nombre de français pourraient être surpris de voir une célèbre animatrice qui a fait ses armes sur TF1 arriver du jour au lendemain sur France 2.

En effet, c’est une très grosse page qui se tourne désormais pour Laurence Boccolini et on devrait en entendre parler pendant encore très longtemps. Pendant une bonne vingtaine d’années, cette dernière a été très fidèle au groupe TF1, avec notamment la présentation de l’émission du Maillon faible qui aurait pu être un très gros succès, c’est le moins que l’on puisse dire…

Jean-Luc Reichmann : ce coup de théâtre auquel il ne s’attendait pas

Alors que la bataille fait rage à la télévision, et notamment entre les animateurs qui peuvent parfois avoir des relations assez conflictuelles entre eux, on ne compte plus le nombre d’attaques assez violentes entre ces derniers. On a pu lire récemment dans la presse des messages assez dingues concernant des animateurs assez célèbres et cela pourrait donc avoir des conséquences assez terribles.

Avec l’animatrice mythique de TF1 Laurence Boccolini qui devrait débarquer sur France 2 pour pouvoir remplacer Nagui, c’est un très gros coup de théâtre que peu de personnes auraient pu être en mesure d’imaginer il y a de cela tout juste quelques mois. On se souvient encore des dernières déclarations de Laurence Boccolini ces derniers mois qui entretenait de très bonnes relations avec la chaîne TF1, mais malheureusement par la suite rien ne s’est passé comme prévu…

En effet, avec un remplacement de Nagui qui semble avoir été décidé au pied levé pour certains téléspectateurs, personne n’aurait pu penser que la situation allait pouvoir être aussi catastrophique pour l’ancienne animatrice du Maillon faible. Néanmoins, tout le monde a été surpris de voir la réaction de Jean-Luc Reichmann sur les réseaux sociaux qui a été assez inédite…

Jean-Luc Reichmann lance un gros tacle : personne ne peut remplacer Nagui

C’est une déclaration qui fait froid dans le dos que l’on a pu lire dans les médias et qui est assez étonnante, c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, on a clairement pu découvrir que Jean-Luc Reichmann allait se trouver dans une situation assez inédite.

En disant haut et fort que l’animateur Nagui était tout simplement non remplaçable, on imagine que le sang de Laurence Boccolini n’a fait qu’un tour et que c’est un premier coup dur pour elle qui vient tout juste d’arriver sur France Télévisions.