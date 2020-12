Jean-Luc Reichmann clash ceux qui critiquent Léo des 12 Coups de Midi : il propose aux “haters” de venir sur le plateau !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’animateur Jean-Luc Reichmann n’a pas sa langue dans sa poche et n’hésite pas à défendre les candidats des 12 Coups de Midi, comme on a pu le voir dans le coup de gueule qu’il a passé à l’antenne et qu’il a ensuite rediffusé sur les réseaux sociaux.

12 Coups de Midi : les téléspectateurs n’apprécient pas toujours les candidats à l’antenne !

Lors des dernières émissions des 12 Coups de Midi sur TF1, on a pu apercevoir que Jean-Luc Reichmann apparaissait comme agacé lorsqu’on le voyait face aux candidats de l’émission, lui qui est pourtant souvent imperturbable à l’antenne. Mais qu’est-ce qui a bien pu énerver l’animateur des 12 Coups de Midi alors qu’il apparaît toujours souriant à l’antenne ? Et bien c’est lors d’une de ses prises de parole que l’on a pu savoir ce qui pouvait tracasser le présentateur du jeu télévisé qui fait actuellement un gros carton sur l’antenne de TF1.

Il se trouve que depuis plusieurs jours déjà, un des candidats est dans la tourmente et il est très contesté sur les réseaux sociaux. Et ce n’est pas la première fois qu’un candidat de l’émission des 12 Coups de Midi n’est pas toujours apprécié ! On se souvient notamment d’Eric, qui est par ailleurs le plus grand gagnant de l’émission de télévision, qui s’était ouvertement plaint auprès de Jean-Luc Reichmann en plein tournage de l’émission.

En effet, affirmant qu’il apprécierait avoir un peu plus de tranquillité, l’animateur de l’émission n’avait alors pas compris qu’Éric se plaigne de sa popularité acquise grâce à l’émission. Mais cette fois-ci, c’est une histoire complètement différente à laquelle on a pu assister sur les réseaux sociaux et sur le plateau de l’émission : Jean-Luc Reichmann tient à défendre le jeune candidat !

Jean-Luc Reichmann : son message vidéo contre ceux qui ne font que critiquer les candidats dans les 12 Coups de Midi !

C’est donc sur son compte du réseau social Instagram que Jean-Luc Reichmann a réalisé une nouvelle action coup de poing contre tous les détracteurs qui ne font que critiquer les candidats qui viennent tenter leur chance dans l’émission. Mais cette fois-ci, on peut dire que l’animateur a pris de court tout le monde et qu’ils ne s’attendaient certainement pas à une telle réaction de sa part !

L’animateur des 12 Coups de Midi a donc ceci d’inviter tous les détracteurs qui critiquent les candidats à venir se présenter sur le plateau de l’émission pour oser les affronter et tenter d’être meilleurs qu’eux ! Mais ces derniers seront-ils au rendez-vous et oseront-ils se montrer à l’antenne de TF1 face aux grands gagnants de l’émission ? Il y a malheureusement bien peu de chances car l’anonymat derrière l’écran de télévision ou d’un smartphone est parfois bien plus confortable qu’une exposition médiatique quotidienne.

Quoi qu’on en dise, la déclaration de Jean-Luc Reichmann a fait polémique et a fait réagir les internautes sur les réseaux sociaux, qui pour certains ont félicité le courage de l’animateur qui ne se cache pas pour mâcher ses mots d’une façon très claire et précise. On a en effet par le passé entendu l’animateur prendre clairement position pour ses idées et affirmer haut et fort ce qu’il pensait, même si cela pourrait bien déplaire à certains des téléspectateurs plus fidèles des 12 Coups de Midi !