Jean-Luc Reichmann : Complètement dévasté par la perte de l’un de ses proches, l’animateur exprime toute sa tristesse sur Instagram ! 

Terriblement affecté par cette nouvelle, Jean-Luc Reichmann, l’animateur de l’émission Les douze coups de midi exprime son désarroi sur les réseaux sociaux.

Le monde du cinéma est en deuil depuis plusieurs jours. Une étoile mondialement connue s’est éteinte. Il s’agit du producteur Cyril Colbeau-Justin, ami de Jean-Luc Reichmann, le présentateur de l’émission Les douze coups de minuit. Si cette disparition a laissé un vide énorme dans le cœur de sa famille et de ses autres confrères du milieu, le message partagé par Jean-Luc Reichmann fut très poignant. L’animateur a choisi de partager le fardeau de sa tristesse sur son compte Instagram avec ses fans et ces derniers ont également été touchés par sa peine. De toute évidence, les deux hommes étaient assez proches et on pouvait aisément comprendre que la disparition de l’un ait sérieusement affecté l’autre. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann) le 24 Oct. 2020 à 10 :56 PDT

Le message de Jean-Luc Reichmann à l’intention de la famille du disparu

Le présentateur de l’émission Les douze coups de midi avait annoncé la nouvelle sur Instagram le même jour où il l’avait appris lui-même. Sans doute désemparé par l’information qui lui était parvenue, il n’a pu s’empêcher de mettre à nu la douleur qu’il ressentait. « J’apprends avec une grande tristesse que Cyril nous a quittés à 50 ans. C’était le producteur de Léo Matteï, Brigade des mineurs. Mes pensées vont à toute sa famille et à ses enfants », avait-il écrit.

De ces mots, il est désormais évident de faire le rapprochement entre la mort du producteur et la tristesse de l’animateur. En réalité, la série Léo Mattéï : brigade des mineurs, est un projet mis en place par Jean-Luc Reichmann et sa femme. Le couple a dû collaborer avec le producteur sur cette série.

Les mots de l’animateur ont été très touchants et pour leur donner plus d’impact, il les a accompagnés d’une photo où il apparaissait aux côtés du producteur. Sur le cliché, ce dernier était tout souriant et avait l’air plein de vie. Les abonnés de Jean-Luc Reichmann ont compris toute l’étendue de sa peine et lui ont présenté leurs condoléances dans les commentaires sous la photo.

Les hommages se succèdent sur les réseaux sociaux

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann) le 11 Oct. 2020 à 12 :31 PDT



Il n’y a pas que Jean-Luc Reichmann qui ait été attristé par la disparition du producteur de 50 ans. Plusieurs autres célébrités ont tenu à s’exprimer à ce propos et elles semblaient toutes endeuillées. Parmi celles-ci, Matt Pokora et Dominique Farrugia lui ont rendu hommage sur leurs comptes Instagram respectifs.

Ce fut également le cas de Xavier de Moulins, Catherine Marchal, Hugo Gélin, Michel Denisot ou encore Ary Abittan. Jean-Paul Rouve ainsi que le comédien Franck Dubosc ne sont pas restés en marge. Ce dernier, qui fêtait son anniversaire le même jour, a indiqué que cette journée était en train de se dérouler de la plus triste des manières. « Je suis né le 7 novembre, mon ami nous a quittés aujourd’hui. Comme un dernier pied de nez pour me montrer qu’il était le plus important à mes yeux. Il a fait ce que je suis en tant que comédien, réalisateur et surtout en tant qu’homme ».

En effet, le disparu était le pilier qui soutenait le succès de plusieurs films français. Parmi ceux-ci, il y a 36 Quai des Orfèvres, MR73 ou encore Guillaume et les garçons à table. Sa mort est une très grande perte pour le cinéma français.