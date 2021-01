Jean-Luc Reichmann : L’animateur dévoile un tendre cliché de la plus jeune de ses filles sur les réseaux sociaux !

Animateur à succès et père de famille, Jean-Luc Reichmann semble vivre un parfait bonheur aux côtés de sa chère et tendre Nathalie Lecoultre. C’est pour la plus grande joie de leurs fans qu’ils partagent sur les réseaux sociaux leurs moments de bonheur et de complicité. Le père de famille s’est toujours montré très attaché à ses enfants et il l’a prouvé une fois de plus en partageant un adorable cliché de sa toute dernière fille. S’il n’a pas dévoilé le nom de tous ses enfants, voir le visage de l’un d’entre eux, en particulier la toute dernière n’est certainement pas un fait anodin pour ses admirateurs qui ont toujours voulu en savoir plus sur lui. Les prochaines lignes de cet article vous donneront plus de détails à ce propos.

Une photo qui fait fondre les cœurs

Rosalie, la fille de Jean-Luc Reichmann est déjà assez connue des réseaux sociaux. D’ailleurs, plusieurs fans de l’animateur la suivent sur son compte Instagram. Cependant, ils connaissent beaucoup moins la toute dernière de la fratrie. C’est ce samedi 24 octobre que la vedette de la série Léo Matteï a partagé le joli minois de sa petite fille.

C’est sur son compte Instagram que le fameux cliché avait été dévoilé et ses fans étaient au rendez-vous. Pour accompagner cette publication, l’animateur a mis une légende très affectueuse. Apparemment, la petite lui a fait des cupcakes le matin au petit déjeuner, une agréable manière de montrer tout son amour à son papa. Sur le cliché, la fille de l’animateur pose devant des pâtisseries. L’ensemble était très agréable et les internautes ont été contents de découvrir le visage de sa fille.

Des réactions admiratives de la part des internautes

Après avoir posté sa fille sur les réseaux sociaux, les internautes ne se sont pas dérangés pour commenter en masse la mignonnerie du jour. Ils ont été très attendris par ce petit geste, mais si symbolique qui témoigne de l’amour et la complicité qui règnent dans cette famille.

Si certains étaient touchés par leur bonheur, d’autres ont salué ce geste de la fille de l’animateur. « Quelle chance ! Les bonheurs simples de la vie », « C’est génial, une magnifique preuve d’amour de sa fille pour son papa », tels sont les contenus de certains des commentaires sous la publication de l’animateur.

Un père de famille comblé



À 59 ans, Jean-Luc Reichmann est un père de famille épanoui. Il est notamment connu pour son rôle d’animateur sur nos petits écrans dans l’émission Les douze coups de midi. Avec Nathalie Lecoultre son épouse, il a eu six enfants qu’il chérit de tout son cœur. « Père à l’ancienne » comme il se plaît à s’appeler, l’animateur est assez pointilleux avec sa progéniture sur le respect des règles de bienséance, notamment les salutations d’usage, la gratitude, etc.

« Il faut dire ‘’bonjour, merci, comment ça va ? ‘’ C’est la base. J’ai l’impression de me battre contre des moulins à vent ». Si le presque soixantenaire aime que les chambres soient bien rangées, que les assiettes soient correctement disposées, ses enfants ne manquent pas de répartie et n’hésitent pas à le taquiner affectueusement en lui demandant d’être ‘’cool’’. Un caractère qu’ils ont hérité de lui… ou de leur mère ?