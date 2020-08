Jean-Luc Reichmann en famille : il partage un rare cliché en compagnie de ses enfants !

Jean-Luc Reichmann est un célèbre animateur, acteur et producteur français. Il présente la prestigieuse émission « les 12 coups de midi » depuis 10 ans déjà et a également participé à la série « Brigade des mineurs ».

Une photo étrange qui affole les réseaux sociaux

Ce dernier mène une vie privée très discrète et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’une photo partagée vendredi dernier où on l’aperçoit avec ses enfants, fait tant parler sur les réseaux sociaux. Alors qu’il est en train de passer de belles vacances avec sa famille, l’animateur a profité pour publier l’une de ses photos en compagnie de sa famille. Bien qu’il ait pris le soin de cacher les visages de ceux-ci, on voit bien qu’il s’agit d’un nombre considérable d’enfants.

Pour ceux qui suivent régulièrement le présentateur des « 12 coups de midi », ils se rendront compte qu’il parle très souvent de sa famille, notamment de ses enfants et a toujours préféré garder leur anonymat. Cela peut davantage mieux se comprendre avec cette image qu’il aurait posté lors de leurs vacances. Il partage une photo où il est dans une piscine avec ses enfants sans pourtant afficher leur visage. Cette image a été accompagné d’un message où il dit avoir masqué leurs visages par mesure de sécurité.

Un père responsable

On se souvient encore de son interview accordée à France Dimanche en janvier 2018, où le présentateur parlait de sa famille. Lui qui accorde une place importante à son rôle de père, il tient à s’y investir considérablement. Si le célèbre acteur français tenait ces propos, c’est bien parce qu’il a une famille de plusieurs enfants. Séparé de sa chérie d’hier Nathalie Leboutte, Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre doivent désormais s’occuper d’une famille recomposée de six enfants dont les âges varient entre 9 et 28 ans. Une lourde tâche qui nécessite assez de temps. Toujours lors de son interview à France Dimanche, il révélait que ses enfants l’aident à répéter ses différents textes, qu’il y a des moments où il est le père et d’autres où il serait l’élève. Toutes ces déclarations montraient à quel point le présentateur est si proche de ses enfants et de la place que ces derniers occupent dans son cœur.

Vendredi 14 août 2020, alors que personne ne s’attendait à ce rare cliché, il a publié une photo où il s’affiche avec ses bambins. Confortablement installé sur un matelas gonflable, on l’aperçoit très joyeux dans une piscine avec sa famille nombreuse. Une photo où il serait avec ses six enfants et sa femme Nathalie Lecoultre dont tous les visages sont dissimulés avec des émoticônes. Il faut dire que l’animateur télé partage sa vie en compagnie de sa femme Nathalie Lecoultre depuis 20 ans. Les deux tourtereaux ont su s’occuper d’une famille recomposée avec laquelle ils passent des moments agréables lors de leurs vacances.

Une vie de famille discrète

Tout le monde sait que le présentateur de 59 ans est très discret sur sa vie privée et surtout celle de ses enfants. C’est un sujet sur lequel il s’est déjà expliqué car ce qui est plus important pour ses enfants, c’est leur éducation et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’il s’investit plus dans ce domaine de leur vie. Jean-Luc Reichmann se décrit comme un « père à l’ancienne », car il tient plus à l’éducation de ses enfants qu’à tout autre chose. Il met tout en œuvre pour leur transmettre de bonnes valeurs. Le présentateur des « 12 coups de midi » se sent bien avec sa petite tribu.

Si Jean-Luc Reichmann a toujours préservé l’anonymat de ses enfants, c’est bien pour les protéger comme il l’a si bien évoqué en légende sur la photo qu’il a posté sur son compte Instagram. Alors qu’il intervenait encore récemment suite à une rumeur qui révélait qu’il allait quitter TF1, il a fait encore parler de lui ce vendredi suite à ce cliché avec sa nombreuse famille.