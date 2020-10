Jean-Luc Reichmann : il fait une énorme surprise à Léo, l’actuel maître de midi, qui craque et fond en larmes !

C’était la 30e participation de Léo au jeu télévisé les 12 coups de midi. Celui qui est sur le bon chemin pour être compté parmi les plus grands maîtres de midi, avait donc un anniversaire spécial à célébrer ce jour-là. L’animateur du jeu Jean-Luc Reichmann, avec l’aide de la mère de Léo, lui a fait une belle surprise.

Une surprise pour la 30e participation de Léo au jeu !

De l’avis de son public, Jean-Luc Reichmann est l’un des animateurs les plus sympathiques de la télévision française. En tout cas, c’est ce qui transparaît lorsque l’on regarde les 12 coups de midi. De la bienveillance, de l’humour et de la sympathie, sont des sentiments récurrents que l’on ressent.

Il faut dire que Jean-Luc Reichmann a toujours su se montrer à l’écoute de ses candidats et intéressé par leur histoire. Il a également tendance à être aux petits soins pour ses champions, dont le chouchou reste le plus jeune de la bande, le candidat Paul.

On se rappelle qu’il avait invité ce dernier avec sa famille sur le plateau de tournage de sa série Léo Mattéï. De même, il y a peu, il a publié des photos le montrant dans la ferme du champion Timothée, en Occitanie. Jean-Luc Reichmann lui avait rendu visite pendant les dernières vacances de Noël.

Ce mardi 29 septembre, c’est l’actuel maître de midi qui était à l’honneur dans l’émission. Rappelons que Léo qui vient de Saint-Lô, et qui est seulement âgé de 20 ans, a déjà à son compte, au moins 122 831 euros. C’est en effet le montant total qu’il a validé pour ce jour particulier.

Il faut savoir qu’il cumulait ce jour-là, 30 participations au jeu télévisé les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann a alors décidé d’en faire un jour marquant pour Léo, qui a eu droit à une belle surprise. Cette surprise a été réalisée en complicité avec la maman du champion, qui était là pour le soutenir en visioconférence, comme c’est le cas dorénavant.

Léo craque sous le coup de l’émotion

La surprise de Jean-Luc Reichmann et de la maman de Léo consistait à ce que le candidat puisse voir ses grands-parents. Pour la 1ère fois depuis qu’il a commencé le jeu, il a ainsi pu avoir le soutien de ces derniers en direct, chose que Léo ne pensait pas possible au départ.

C’est ému aux larmes qu’il confie à Jean-Luc Reichmann : « Je suis vraiment très très content qu’ils soient là. C’est vrai que j’aurais beaucoup aimé les avoir avant en visio, ils n’ont pas voulu mais ce n’est pas grave. Je leur disais vraiment “Si vous voulez, vous pouvez venir à chaque fois”. J’avais dit à ma maman “Surtout, t’as même pas besoin de me le dire” et c’est ce qu’elle a fait ».

Léo a vraiment été touché par cette belle surprise que lui ont faite sa mère et l’animateur du jeu Jean-Luc Reichmann. Ce dernier a d’ailleurs immortalisé l’instant, et l’a posté sur son compte Instagram. N’ayant pu contenir ses larmes, le champion a déclaré : « Je sais qu’en plus en pleurant, je les fais encore plus pleurer que ce que j’aurais déjà fait sans pleurer, mais ça fait vraiment très plaisir et j’espère que je vais gagner pour eux aujourd’hui ».

Cette pression supplémentaire n’a pas empêché Léo d’aller jusqu’au bout et de remporter une nouvelle victoire, à sa grande joie et celle de sa famille réunie pour lui apporter leur soutien…