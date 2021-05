Jean-Luc Reichmann : il pousse un gros coup de gueule sur la réouverture des terrasses prévue par le gouvernement

Personne ne pouvait penser que l’animateur mythique de l’émission Les 12 Coups de Midi Jean-Luc Reichmann allait pouvoir prendre la parole concernant la réouverture des restaurants qui est prévue aujourd’hui. En effet, il se trouve que de nombreuses personnalités publiques ont par le passé pu prendre la parole pour pouvoir passer de gros coups de gueule concernant les dernières décisions du gouvernement d’Emmanuel Macron.

Parmi les différentes personnes, on peut notamment citer Jean-Marie Bigard, l’humoriste très controversé, qui demande depuis maintenant de nombreux mois la réouverture des bars en France. Devant ce constat qui est difficile à assumer pour le gouvernement, l’humoriste ne s’est clairement pas privé pour dire haut et fort qu’il n’approuvait pas du tout les décisions du gouvernement d’Emmanuel Macron. A l’heure où les prochaines élections présidentielles devraient être décisives pour l’avenir du pays, il se trouve que c’est la douche froide pour le président de la république qui va devoir lutter contre les décisions lourdes qui sont prises par ses ministres depuis maintenant près d’un an.

https://www.youtube.com/watch?v=hLwgaVuC7fs

Toutefois, pour bon nombre de restaurateurs, ce jour devrait être assez incroyable et va marquer un moment inoubliable dans leur carrière et dans leur vie personnelle. Pour un nombre très important de français qui souhaitaient aussi se rendre à nouveau au restaurant, c’est également une très grosse libération qui risque de faire vraiment beaucoup de bruit, c’est le moins que l’on puisse dire.

Les restaurateurs se préparent à ouvrir leurs portes aujourd’hui, mais rien ne se passe comme prévu

C’est donc aujourd’hui que des restaurants vont pouvoir ouvrir leurs portes pour pouvoir servir à nouveau des clients sur leurs terrasses. Mais alors que bon nombre de français se faisaient une grande joie de revenir au restaurant aujourd’hui, il se trouve que l’on ne va pas pouvoir voir bon nombre de restaurants aujourd’hui. En effet, concrètement, certains restaurants ont tout simplement communiqué pour pouvoir indiquer qu’ils n’allaient pas ouvrir leurs portes.

C’est le cas par exemple de Phillipe Etchebest, le célèbre cuisinier, qui a décidé de purement et simplement fermer son restaurant pour le moment, préférant ainsi ouvrir à nouveau ses portes lorsque le gouvernement d’Emmanuel Macron aura purement et simplement décidé d’ouvrir les portes complètes des restaurants. Pour certains français qui souhaitaient en priorité se rendre dans le restaurant du célèbre cuisinier, c’est malheureusement impossible : ces derniers vont devoir prendre leur mal en patience pour pouvoir manger de succulents plats réalisés et approuvés par ce grand chef de cuisine.

L’ouverture des restaurants critiquée par Jean-Luc Reichmann, il balance tout

A l’heure où les restaurants s’apprêtent en partie à ouvrir leurs portes, l’animateur et comédien Jean-Luc Reichmann a décidé tout simplement de prendre la parole à ce sujet, d’une façon plutôt humoristique. Alors que le gouvernement a décidé d’ouvrir les portes des terrasses des restaurants, Jean-Luc Reichmann a signalé un fait plutôt amusant sur les réseaux sociaux.

En effet, il se trouve que sur une grande partie de la France, la météo est complètement catastrophique : par conséquent, même si certains restaurants vont pouvoir techniquement ouvrir leurs portes, ils ne pourront pas accueillir de clients à cause de la pluie !