Jean Luc Reichmann : il rend visite à Timothée, l’un des grands maîtres de midi !

View this post on Instagram

⚠️ Surprise ‼️… mais surtout un très joli moment d’émotion à Midi lorsque Léo découvre ses grands-parents à la télévision. Très beau message d’Amour ❤️ Regardez … 🌟 @tf1 #les12coupsdemidi 🇫🇷 @endemolshinefr