Jean-Luc Reichmann : la presse annonce son remplacement par Jacques Legros aux 12 Coups de Midi !

Le jeu ne cesse de battre des records d’audience. Jean-Luc Reichmann a noué avec son public, un lien indéfectible.

Alors qu’arrivera-t-il s’il ne présente plus Les 12 Coups de Midi ? Difficile à imaginer, n’est-ce pas ?

Depuis le début du confinement, la production a proposé des émissions inédites, mais le stock s’est épuisé et c’est depuis le 29 avril 2020 avec d’anciens épisodes des 12 Coups de Midi que l’équipe de production remplie la case de TF1.

Jean-Luc Reichmann a tenu à garder un lien très fort avec les téléspectateurs, malgré le confinement. Il tenait à continuer à apporter de la bonne humeur par le biais des réseaux sociaux. En effet, très présent sur les réseaux, il n’hésite pas à donner de ses nouvelles en postant une vidéo, un message ou une image drôle sur Instagram.

C’est ainsi que le 20 avril dernier, il publie une vidéo de lui, se mettant en scène sur une chanson de Squeezie, célèbre youtubeur. Ces abonnés sont surpris que Jean-Luc Reichmann connaisse ce jeune influenceur. Et les commentaires y vont bon train entre rigolades et étonnement. Il partage tout de sa vie quotidienne…Même ses plats aux œufs, fournis directement par son poulailler.

Une publication surprenante !

C’est pourtant une erreur dans le magazine TELESTAR qui va créer la panique parmi ses fans et créer le doute chez Jean-Luc Reichmann lui-même. En effet, le 30 mars, il publie une page de son programme télé et relève cette information : il serait remplacé à la présentation du jeu par Jacques Legros. Il crée un post sur son compte Instagram en demandant à ses fans de participer à un petit jeu. Est-ce qu’il n’arrive plus à lire bien à cause du confinement qui perdure ou sera-t-il réellement remplacé par Jacques Legros ? Il conclut, non sans une pointe d’ironie, en donnant rendez-vous à midi…enfin peut-être…

Le magazine Téléstar a tenu à lui répondre qu’en réalité, l’équipe rédactionnelle rêverait de voir Jacques Legros en candidat et imaginerait cela possible lors d’un 12 Coups de Midi spécial animateur et qu’en attendant, qu’il faut rendre à Jean-Luc ce qui est à Jean-Luc…

On peut imaginer qu’en l’espace de quelques heures, le sang de ses fidèles téléspectateurs n’a fait qu’un tour ! Bien qu’une partie de ses abonnés montrent leur mécontentement, d’autres se sont amusés de cette erreur et leurs commentaires à fait les beaux jours du magazine en lui offrant un sacré coup de promotion !

Une erreur donc assez étonnante de la part du magazine, mais tout est bien qui finit bien, et Jean-Luc Reichmann gardera sa place d’animateur des 12 Coups de Midi. Un gag pourrait cependant être imaginé avec Jacques Legros à la présentation le temps d’une émission ?

Apporter du bonheur aux gens, tel est sa devise.

Pour Jean-Luc Reichmann, tout est bon pour diffuser de bonnes ondes, même quand il doit aborder le sujet terrible du confinement et ses méfaits, c’est avec beaucoup de dérision.

Peut-être une manière de conjurer le sort et de réconforter ses fans afin qu’ils vivent le confinement le plus facilement possible. L’animateur se réjouit des partages de ses vidéos.

Il n’a pas besoin de le faire, ces abonnés s’en chargent très bien. La mission de Jean-Luc Reichmann a toujours été de donner du bonheur aux gens, de leur faire oublier les soucis et de leur changer les idées.

Le confinement aura tout de même contribué à ce que le public se sente encore plus proche de l’animateur, ont l’impression de partager leur quotidien avec lui.

Ce lien et cette aventure avec les téléspectateurs ne sont pas prêts de s’arrêter et cela tombe bien. Si l’émission est amenée à disparaître, il laissera non seulement l’équipe technique dans l’embarras, mais aussi tous les gens qui lui montrent leur soutien indéfectible.

Le public qui le suit n’a qu’une hâte, maintenant, c’est que l’émission reprenne avec des épisodes inédits et pour certains de pouvoir approcher leur animateur favori en assistant à l’émission dans le public. Une démarche qui paraît inimaginable actuellement ou même dans un avenir proche vu les circonstances.

Un retour annoncé

C’est désormais officiel, les enregistrements des 12 Coups de Midi reprendront dès ce lundi 11 mai avec un dispositif exceptionnel. Jean-Luc Reichmann, ainsi que le Maître de Midi, Eric reprendront les tournages en plateau, avec de nouveaux candidats. Par contre, il n’aura pas de public. Les enregistrements se dérouleront selon le respect des mesures sanitaires et les distances réglementaires.

Les émissions n’étant pas en direct, les enregistrements du 11 mai ne seront diffusés que plus tard. Le service de communication de TF1 n’a pas encore communiqué de date précise. En effet, la production attend d’avoir assez de stock afin d’assurer une diffusion d’inédits sans prendre le risque d’interrompre à nouveau.

Pour patienter, les fidèles du programme pourront revivre l’incroyable parcours de Paul, l’un des grands champion qui a marqué par sa singularité, celui-ci est atteint du syndrome d’Asperger, forme d’autisme léger. Il faudra donc patienter jusque mi-juin au moins pour voir l’émission aux conditions très particulières.

Eric, l’actuel champion, ne cache pas tout de même les bienfaits du repos. Il a déclaré récemment que c’est assez reposant de rester chez soi et de ne plus être pris dans le tourbillon des tournages. Il pourra sous dérogation revenir en plateau pour défendre son titre.

Jean-Luc Reichmann ne cache pas son inquiétude quant à la reprise en plateau. Est-ce que les mesures de sécurité seront assez suffisantes, mais surtout, est-ce que la dynamique de l’émission sera au rendez-vous ? Il n’en est pas sûr. Pour lui, ce qui fait l’énergie du programme, c’est justement l’interaction avec le public. C’est le public qui rend cette émission vivante et dynamique.

Il reste à espérer que l’équipe de production aura mis tout le paquet sur d’autres éléments comme les jingles, le décor ou les anecdotes croustillantes des candidats.

Quoi qu’il en soit, Jean-Luc Reichmann a acquit l’amour de ses fidèles téléspectateurs et ce n’est sans nul doute que ceux-ci respecteront les décisions prises par la production. Cela ne fera qu’accroître l’engouement et l’admiration qu’ils ont pour leur animateur préféré. Jean-Luc Reichmann est également comédien. Il est certain que si l’émission devait s’arrêter, ils le suivront vers d’autres aventures…