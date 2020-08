Jean-Luc Reichmann : l’animateur se dit « terrifié pour ses enfants », il se confie !

Avant d’être animateur ou présentateur, Jean-Luc Reichmann est avant tout un père de famille. Il est soucieux de l’avenir de ses enfants. Découvrez-en plus sur cet homme dans cet article.

Qui est Jean-Luc Reichmann ?

Animateur puis présentateur, Jean-Luc Reichmann est connu du grand public pour être l’animateur incontesté des 12 coups de midi. Cette émission lui a valu un énorme succès. Derrière ce visage charismatique et plein d’enthousiasme se cache un bon père de famille. Il est dévoué depuis très longtemps à l’éducation de ses enfants. En effet, l’animateur mène une vie très rythmée avec sa compagne Nathalie et ses six enfants. Comme il l’a confié dans les colonnes de Nous Deux, il se montre très exigeant envers ces derniers.

Jean-Luc Reichmann, terrifié pour ses enfants

Malgré son programme chargé, Jean-Luc Reichmann trouve du temps pour ses progénitures. Comme tout père, Jean-Luc Reichmann est très inquiet concernant l’éducation reçue par ses fils. En effet, la société joue son rôle sur chaque enfant lorsque celui-ci commence à atteindre la maturité. Il a lui-même déclaré être terrifié pour ses enfants. Cette déclaration a fait penser plus d’un à un cas de maladie. Mais rassurez, l’hebdomadaire People a fait référence à l’influence néfaste et à la dangerosité de certains réseaux sociaux.

L’impact des réseaux sociaux sur la vie de ses enfants

Les réseaux sociaux sont devenus le passe-temps des jeunes enfants. Même si ces réseaux ont de nombreux avantages, surtout en cette période de confinement, ils sont aussi parfois le lieu de rencontre de personnes malhonnête. Des obsédés sexuels aux arnaqueurs, tout s’y trouve. Et les enfants de la star de la télévision ne sont pas épargnés. De très mauvaise fréquentation et rencontre serait possible. Jean-Luc Reichmann fait allusion à son ancien complice Christian Quesada.

Le jugement de Christian Quesada

L’ancien maître du midi comparait ce 08 avril 2020 devant un jury. En raison du confinement son jugement sera fait à huis clos. Selon les sources de la police et de la justice, Christian Quesada est accusé de détention d’image de viol et d’agression sur les mineurs.

Jean-Luc Reichmann reste sans rien dire

Malgré sa présence sur les réseaux sociaux, Jean-Luc Reichmann n’est pas intervenu dans cette histoire de pédopornographie de son ancien complice. Ce dernier affirmait avoir des problèmes d’alcool pour soigner son mal hérité de son adolescence

Jean-Luc Reichmann, secoué après une discussion avec ses fils

Dans une publication importante datant du 22 février 2020, le présentateur des 12 coups de midi a évoqué une conversation importante qu’il a eue avec sa petite famille. À l’heure où la pornographie sévit dans le monde, Jean-Luc Reichmann a échangé avec ses enfants sur les sextos ou selfies sexuels. Il avoue que tous ont été secoués par cette discussion.

Encore une fois, l’homme de télévision reste un père très attentionné et parfois exigeant avec ses fils.

Règle de bonne conduite sur les réseaux sociaux selon Jean-Luc Reichmann

Il faut dire que de nos jours, les enfants partagent tout type de vidéos ou de photo entre amis. La plupart du temps, ce sont des jeux ou des challenges qui finissent en chantage. Pour lutter contre tout ceci, Jean-Luc Reichmann donne un bon conseil à ses enfants ainsi qu’à tout parent. Le conseil est la règle 3 par 4. Tu ne partages que ce que tu serais OK pour voir en affiche de 4 mètres sur 3 devant :

ton lycée

ton bureau

l’école de tes enfants.

Il continue en disant : si dans ces cas tu es à l’aise alors partage la. Jean-Luc Reichmann reste très optimiste, mais ne cache pas sa peur pour ses enfants.

Au côté de sa bien-aimée, Jean-Luc Reichmann continue son parcours d’éducateur en gardant espoir de pouvoir inculquer des principes d’assiduité et de bonne conduite à ses progénitures. Il exhorte par ailleurs chaque parent à en faire de même.