Jean-Luc Reichmann (Les 12 Coups de Midi) : accusé de favoriser Bruno, il partage une nouvelle vidéo sur le candidat

A l’heure où certains pensent que Bruno, le candidat de l’émission Les 12 Coups de Midi, devraient bientôt voir sa dernière émission arriver, il semblerait que Jean-Luc Reichmann soit quant à lui encore assez bluffé par les performances de ce candidat. En effet, depuis déjà plusieurs semaines, on ne compte plus le nombre de fois où Jean-Luc Reichmann s’est montré aux côtés de ce candidat et avec des résultats impressionnants.

Malheureusement, et comme c’est bien souvent le cas dans ces moments là, il se trouve que certains internautes sont assez jaloux et n’apprécient pas forcément le fait que Jean-Luc Reichmann soit aussi en bon terme avec ce candidat, qui ne cesse de faire parler de lui dans les médias.

Bruno (Les 12 Coups de Midi) n’est pas du tout un candidat comme les autres et il le fait savoir

Il faut dire que Bruno est un candidat qui est assez particulier, c’est le moins que l’on puisse dire ! Il se trouve que ce dernier est assez particulier, comme on a pu le voir récemment dans certaines déclarations que l’on a pu voir dans l’émission de TF1, Les 12 Coups de Midi. En effet, ce candidat est plutôt jeune, et il a un physique qui est assez avantageux selon certaines femmes qui auraient d’ores et déjà pu l’aborder sur les réseaux sociaux notamment.

Mais malheureusement, il se trouve que ces dernières n’utilisent pas toujours les bonnes manières pour pouvoir aborder ce candidat qui ne fait rien comme les autres. Etant célibataire et très talentueux dans le jeu présenté par Jean-Luc Reichmann, il se trouve que Bruno a soulevé le fait que les femmes qui l’abordaient depuis sa participation à l’émission Les 12 Coups de Midi étaient bien trop directes !

Comme il l’a si bien dit, il a avant tout besoin d’élégance lorsqu’on l’aborde, ce qui n’a pas toujours été le cas quand il a pu être abordé par certaines femmes visiblement. Mais cette fois-ci, c’est en voyant une nouvelle vidéo du candidat que Jean-Luc Reichmann a voulu mettre en avant les qualités de Bruno qui sont particulièrement efficaces.

Jean-Luc Reichmann a en effet partagé une vidéo où il ne fait encore que féliciter le candidat de l’émission des 12 Coups de Midi, alors même qu’au même moment certains pensent qu’ils pourraient se faire éliminer dès la semaine prochaine.

Jean-Luc Reichmann insiste sur ce candidat qui est “totalement bluffant” : c’est du favoritisme pour certains téléspectateurs

Même si Jean-Luc Reichmann n’hésite pas une seule seconde à partager haut et fort ce qu’il pense des candidats de son émission Les 12 Coups de Midi, cela ne plaît malheureusement pas à tout le monde ! Il se trouve qu’il a encore partagé une vidéo sur son compte Instagram personnel pour mettre en avant le candidat Bruno qui a une très grande culture.

Mais dans les commentaires, les avis sont assez mitigés, comme vous allez pouvoir le découvrir. Il se trouve que certains téléspectateurs n’ont pas hésité une seule seconde à saluer la culture du candidat. Il a notamment répondu à une question assez bluffante sur un type de dictionnaire, avec une question assez pointue !