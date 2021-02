Jean-Luc Reichmann (Les 12 Coups de Midi) balance tout : ce candidat croit être coupé au montage, il le recadre sur le plateau !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’émission de TF1 Les 12 Coups de Midi, présentée par Jean-Luc Reichmann, risque encore une fois de faire beaucoup de bruit ! En effet, il se trouve que de plus en plus de rumeurs concernant l’animateur et son émission sont présentes sur les réseaux sociaux, si bien que l’on aurait pu croire que certaines séquences de l’émission pourraient bien être remontées à des fins d’audience.

Devant le fait accompli, certains n’hésitent pas à prendre la parole pour dénoncer les faits ! Et c’est cette fois-ci sur le plateau de l’émission Les 12 Coups de Midi que l’on a pu voir cette nouvelle séquence assez dingue : personne n’aurait pu croire que cela allait se produire alors même que la tension est à son comble en ce moment dans toute la vie médiatique, et notamment sur TF1.

TF1 dans la tourmente avec des pannes : s’agit-il de censures orchestrées pour les émissions trop dures ?

Il faut dire que depuis quelques jours, les nombreuses rumeurs de censures sont de plus en plus présentes, tout comme les rumeurs autour des cyber-attaques comme on a pu le voir avec ce qui concerne notamment la coupure qui s’est déroulée il y a tout juste quelques jours avec le journal de 13 heures qui n’aura finalement pas été diffusé à l’antenne contre toute attente.

Si certains attendaient ce moment avec grande impatience, ils ont en effet pu constater que la journaliste Marie-Sophie Lacarrau a pris la parole en plein direct pour annoncer que la diffusion du journal de 13 heures n’aura pas lieu.

Le présentateur de l’émission Les 12 Coups de Midi s’en est d’ailleurs bien amusé sur les réseaux sociaux en diffusant une photo assez intrigante de l’ancien journaliste Jean-Pierre Pernaut qui aurait pu provoquer cette panne, bien qu’il s’agisse d’une blague évidemment.

Heureusement, tout est bien qui finit bien car on a pu apprendre que le journal de 13 heures n’avait pas été diffusé à cause d’un bug informatique pour un logiciel qui empêche la présentation d’un journal de bonne qualité. Concernant Jean-Luc Reichmann, c’est une autre scène assez troublante que l’on a pu découvrir…

Les 12 Coups de Midi : ce candidat fait une gaffe en pensant être coupé au montage, Jean-Luc Reichmann intervient

C’est encore une fois sur le plateau de l’émission Les 12 Coups de Midi que l’on a pu voir l’animateur Jean-Luc Reichmann prendre la parole pour tout balancer en plein direct lors du tournage de son émission. En effet, on pourrait très bien se demander si certaines séquences que l’on peut voir ont été remontées ou tout simplement si certains passages de l’émission ne sont pas purement et simplement coupés.

En effet, alors que l’animateur Jean-Luc Reichmann a posé une question gênante à un candidat, celui-ci a répondu en ajoutant qu’il savait très bien que la séquence gênante serait coupée au montage.

Mais Bruno ne pensait pas se tromper et il ne s’attendait surtout pas à la réponse de Jean-Luc Reichmann qui lui a clairement dit que cette séquence ne serait pas coupée au montage, et en effet tout a été diffusé !