Jean-Luc Reichmann (Les 12 Coups de Midi) : complètement sous le choc, il n’avait jamais vu un candidat faire une performance aussi dingue !

C’est absolument dingue : même après toutes ces années à présenter le jeu des 12 Coups de Midi sur TF1, Jean-Luc Reichmann reste parfois très surpris de la performance de certains candidats de l’émission. Il faut dire que certains d’entre eux font tout leur possible pour pouvoir se cultiver et montrer qu’ils sont bel et bien prêts à en découdre dans ce jeu.

Avec parfois des centaines de participations à leur actif, il faut bien avouer que les candidats qui font le choix de participer à cette grande émission mythique de TF1 ont de quoi surprendre. Ce n’est pas un hasard si Les 12 Coups de Midi fait partie des meilleures audiences sur cette tranche horaire, alors que la concurrence est assez rude avec d’autres émissions ! Mais heureusement, il en faut beaucoup plus pour pouvoir impressionner Jean-Luc Reichmann qui n’hésite pas à mettre en avant les candidats.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann)

Bruno (Les 12 Coups de Midi) : il fait une performance incroyable dans le jeu de TF1 grâce à ses techniques secrètes dévoilées !

C’est une énorme nouvelle et personne ne s’attendait à voir cela il y a tout juste quelques heures sur le plateau de l’émission Les 12 Coups de Midi avec Jean-Luc Reichmann. En effet, alors que d’habitude les candidats se doivent de dévoiler beaucoup plus de cases pour pouvoir trouver la fameuse étoile mystérieuse, cela n’a pas été le cas pour Bruno, ce candidat qui ne cesse de faire parler de lui cette semaine.

En effet, il y a de cela plusieurs jours, Jean-Luc Reichmann a été complètement bluffé par les performances de ce candidat qui va faire parler de lui pendant encore très longtemps, c’est le moins que l’on puisse dire. Il réalise à chaque journée de nouvelles performances complètement dingues, et il n’avait d’ailleurs pas hésité à révéler certaines de ses techniques secrètes pour pouvoir décrocher le gros lot dans l’émission présentée chaque jour par Jean-Luc Reichmann sur TF1.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann)

Mais cette fois-ci, c’est un gros coup qu’il a pu réaliser, et même Jean-Luc Reichmann, qui présente tout de même ce grand jeu de la télévision française depuis de nombreuses années, n’avait jamais pu voir cela de ses propres yeux. Voici ce que l’on a pu découvrir…

Bruno (Les 12 Coups de Midi) : il trouve l’étoile mystérieuse alors que seulement quelques cases ont été dévoilées !

C’est un énorme coup de bluff que l’on a pu découvrir dans la dernière émission de Jean-Luc Reichmann sur TF1 dans Les 12 Coups de Midi. C’est en effet le candidat Bruno qui a encore fait parler de lui avec une très grosse performance, qui est assez incroyable il faut bien le dire.

Alors qu’il restait une cinquantaine de cases pour pouvoir découvrir la fameuse étoile mystérieuse, le candidat a quant à lui réalisé l’exploit de pouvoir trouver ce qu’il se cachait derrière !

De son côté, même Jean-Luc Reichmann s’est exprimé sur les réseaux sociaux et il a expliqué être assez choqué par la situation : même avec de nombreuses cases en plus qui sont découvertes, certains candidats qui sont pourtant très doués à ce jeu n’arrivent pas à la cheville de Bruno !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann)

Espérons que cela lui porte chance, car chaque jour Bruno risque très gros dans Les 12 Coups de Midi et il pourrait très bien perdre rapidement s’il ne fait pas attention comme on a pu le voir par le passé avec d’autres candidats qui faisaient des choix bien trop rapides !