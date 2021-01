Jean-Luc Reichmann (Les 12 Coups de Midi) : découvrez cette grande star avec qui sa collaboratrice a vécu !

C’est encore un nouveau coup de tonnerre pour Jean-Luc Reichmann : une nouvelle information a fuité sur son plateau concernant une de ses collaboratrices de son émission Les 12 Coups de Midi sur TF1. On a en effet pu apprendre que cette dernière était la fille d’un très grand acteur français, il a tout balancé en direct !

D’habitude très discret sur les personnes avec qui il travaille, on imagine que c’est une occasion en or pour Jean-Luc Reichmann de pouvoir rencontrer une nouvelle star du cinéma français depuis qu’il est lui aussi devenu un grand acteur !

Jean-Luc Reichmann : il a fait ses premiers pas en tant qu’acteur sur TF1, il suit une longue tradition des animateurs acteurs !

Depuis son arrivée sur la chaîne TF1 avec son émission Les 12 Coups de Midi, personne ne s’attendait à ce que Jean-Luc Reichmann fasse sensation de la sorte. En effet, l’animateur fait tous les jours un très gros carton d’audience, et il est très suivi d’autant plus que le journal de 13 heures qui suit avec Marie-Sophie Lacarrau est également une audience très importante pour la chaîne.

Mais il faut dire que d’années en années, l’animateur ne cesse de se renouveler, avec notamment un casting très fort pour les candidats des 12 Coups de Midi : personne ne s’attendait à ce que celui-ci soit autant réussi, c’est le cas de le dire ! Récemment, on a notamment pu découvrir que Jean-Luc Reichmann avait un grand-père inventeur qui semblait être assez reconnu dans le domaine. C’est lorsqu’un candidat a participé à l’émission et tout raconté que l’on a pu apprendre la nouvelle.

En effet, ce dernier a vécu dans le même village que le grand-père de Jean-Luc Reichmann, et il semblerait qu’il ait déjà entendu parler de son grand-père : une figure assez emblématique du village français !

Mais Jean-Luc Reichmann ne s’arrête pas là, car en plus d’être devenu aujourd’hui un grand animateur hors pair pour le groupe TF1, celui-ci a depuis une nouvelle corde à son arc : il est en effet devenu acteur depuis peu de temps avec la nouvelle série Léo Matteï, Brigade des mineurs. Une occasion rêvée pour l’animateur Jean-Luc Reichmann qui peut à nouveau réaliser une de ces passions avec les séries !

Jean-Luc Reichmann : cette collaboratrice est la fille d’une célèbre star française, découvrez toutes les informations exclusives !

C’est donc sur le plateau de l’émission Les 12 Coups de Midi que l’on a pu apprendre une information fracassante sur une des nombreuses collaboratrices de Jean-Luc Reichmann.

effet, à l’occasion de l’anniversaire de cette dernière, l’animateur de TF1 a énoncé le nom et le prénom de cette dernière : il s’agit d’Elisa Menez ! Il a également ajouté par la suite qu’elle était bel et bien la fille d’un très célèbre chanteur et acteur français : Bernard Menez.

Si pour les plus jeunes français, ce nom est totalement étranger, il faut savoir qu’il s’agit bien là d’une personnalité française mythique des années 70 notamment : on a pu découvrir Bernard Menez dans des films français devenus mythiques aujourd’hui comme par exemple La grande bouffe.

Mais ce n’est pas tout, car l’acteur français avait également fait un énorme tube avec sa chanson “Jolie poupée” qui avait fait un très gros carton sur les ondes françaises à l’époque : profitez-en pour réécouter ou découvrir ce tube mythique qui a cartonné partout en France !