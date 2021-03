Jean-Luc Reichmann (Les 12 Coups de Midi) : exclusif, découvrez son vibrant hommage à Pokémon à l’occasion des 25 ans de la sage

Alors que les téléspectateurs de TF1 ne se lassent pas de voir l’animateur Jean-Luc Reichmann présenter tous les jours l’émission mythique Les 12 Coups de Midi, ils ne s’attendaient sans doute pas à voir un invité de surprise de marque pendant l’émission. Il se trouve en effet que c’est la mascotte de Pokémon, le fameux Pikachu, que l’on a pu voir dans l’émission afin de rendre hommage au fameux jeu-vidéo qui est encore à ce jour très apprécié par les joueurs.

Il y a quelques années, certains anciens joueurs de Pokémon se sont empressés de s’intéresser à nouveau à la licence pour une raison très simple. En effet, The Pokémon Company avait décidé de sortir en partenariat avec la compagnie Niantic le fameux jeu Pokémon Go. Véritable phénomène de société dès sa sortie, cela a été une très belle occasion pour des millions de fans de renouer avec Pikachu et tous ses amis.

A l’occasion des 25 ans de la licence, on peut voir sur le web mais également dans les médias de plus en plus des hommages vibrants à la saga. En revanche, personne n’aurait pu être en mesure de penser que des grandes personnalités françaises comme Jean-Luc Reichmann allaient être de vrais fans de Pokémon. En effet, on a beaucoup de mal à imaginer l’animateur des 12 Coups de Midi sortir sa vieille Game Boy pour jouer aux premiers jeux Pokémon.

Jean-Luc Reichmann accueille la mascotte de Pokémon sur le plateau des 12 Coups de Midi

C’est une nouvelle absolument incroyable pour les plus grands fans de la saga Pokémon : si cela peut paraître très anodin sur le papier, personne n’aurait pu s’attendre à voir une mention de Pikachu dans l’émission des 12 Coups de Midi. En effet, il se trouve que la mascotte de Pokémon est venue directement fêter son anniversaire sur le plateau de TF1 pour le plus grand bonheur des fans. Il se trouve en effet que partout dans le monde, les hommages ne cessent de se multiplier.

On a donc pu retrouver Pikachu aux côtés de Jean-Luc Reichmann faire une danse complètement dingue sur le plateau des 12 Coups de Midi, et surtout on a pu voir également un gâteau à l’occasion des 25 ans de la saga. Il n’en a pas fallu plus pour faire réagir les téléspectateurs devant leur petit écran ainsi que sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram.

Il faut dire que cette nouvelle apparaît dans un moment assez étonnant, alors même que Brigitte Macron, la femme du chef de l’état Emmanuel Macron, vient tout juste de faire une critique assez violente concernant les jeux-videos.

Pokémon est très critique par les hommes et les femmes politiques : un joli pied de nez pour Les 12 Coups de Midi

Alors que Brigitte Macron vient tout juste de critiquer Fortnite et les jeux-vidéos en général, on peut dire que Les 12 Coups de Midi par l’intermédiaire de Jean-Luc Reichmann viennent tout juste de réagir à leur manière.

Personne n’aurait pu s’attendre à de tels messages par la suite, où en effet la première dame s’est faite vivement critiquée à cause de ses propos qui sont complètement décalés par rapport à la réalité !