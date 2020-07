Jean-Luc Reichmann (Les 12 coups de midi) : énorme malaise en plateau, les téléspectateurs sous le choc !

L'émission du 27 avril restera dans les mémoires comme l'ascension de Eric ! Le candidat bat enfin le triste record de son prédécesseur. Celui d'un candidat devenu criminel et dont la production n'ose même plus prononcer le nom.

Mais le 7 mai dernier le magazine Closer revient sur l’émission du 27 avril, celle où Eric bat le record de gains de Christian Quesada.

Un nouveau record pour Eric dans Les 12 coups de midi

Un moment de joie pour Eric, le public, Jean-Luc Reichmann et toute la production des 12 coups de midi. Mais comme le souligne le magazine Closer, c’est également une étape perturbante. En effet, l’ombre de Christian Quesada pèse toujours sur l’émission. Car ce candidat qui détenait tous les records (gains, participation) est aussi en prison. Et les journalistes du magazine ont très justement remarqué que Jean-Luc Reichmann a consciencieusement omis de prononcer le nom du criminel.

Mais également le rappel de la participation exemplaire d’un candidat affreux

Vous n’avez pas pu passer à côté de cette sombre affaire. Christian Quesada est un homme de peu de morale qui se retrouve enfermé, condamné à trois ans de prison ferme. Il était pourtant la coqueluche du public pendant des mois sur le plateau des 12 coups de midi. Et de ce fait, très proche de Jean-Luc Reichmann. L’animateur vit comme une terrible trahison cet événement. Car Christian Quesada a su duper tout le monde. Se faisant passer pour un homme sincère et intègre, il était en réalité un criminel prenant pour victime des enfants.

Et lorsque Jean-Luc Reichmann et la production de TF1 réalisent qu’il ait pu se servir de la notoriété acquise grâce à eux pour perpétrer ses méfaits, c’est plus douloureux qu’un coup de poignard dans le dos. Ainsi, son nom semble devenu un tabou pour Jean-Luc Reichmann. Et il est tout à fait normal qu’il ne souhaite plus entendre parler de cet odieux personnage.

Jean-Luc Reichmann ne prononce pas son nom mais n’oubliera jamais

Cette histoire ne disparaîtra peut-être jamais complètement des esprits. Et il faut y trouver un aspect positif. Nous pouvons alors nous dire que ce « traumatisme » pourra servir de garde-fou. Car pus jamais les émissions de télévisions, quelques soient les chaînes, ne permettront à un criminel d’obtenir une telle audience et une telle notoriété. Et il faut également reconnaître l’exploit d’Eric, plus que de se souvenir de celui qui détenait ce record avant lui. Une nouvelle page s’écrit enfin pour les 12 coup de midi et pour ce candidat bourré de talent.

Son ascension ne fait que commencer ! Eric est bien parti pour battre tous les records de l’émission de Jean-Luc Reichmann. Et malgré quelques tensions avec le public, c’est tout de même ce que tout le monde lui souhaite. En effet, il y a eu quelques tensions. Car justement, les fans des 12 coups de midi devenaient suspicieux des victoires répétées d’Eric. Se demandant si la production ne lui facilitait pas le travail pour précisément battre les records de Christian Quesada et effacer une bonne fois pour toute le criminel des tableaux des scores. Certains trouvaient trop faciles les questions posées à Eric et ne se sont pas cachés de le faire savoir sur les réseaux sociaux.

Eric mérite sa victoire et de la célébrer sans l’ombre pesante de Christian Quesada

Mais cette polémique est à présent derrière lui et il faut bien reconnaître qu’Eric est plus que méritant. Il réussit une prouesse qui marque finalement l’histoire du jeu à jamais. De plus, il n’a pas finit de faire parler de lui et de ses exploits. Car les tournages reprennent enfin ! La pandémie bat toujours son plein mais le confinement est une période qui s’est terminée au 11 mai. Ainsi, les tournages reprennent doucement pour l’émission de TF1. Jean-Luc Reichmann partage en avant première les mesures mises en place et les images du nouveau plateau avec ses fans sur les réseaux sociaux.

Le retour des épisodes inédits pour Les 12 coups de midi

C’est avec une joie non masquée que Jean-Luc Reichmann nous fait alors faire le tour du propriétaire. Un vrai bonheur pour l’animateur de retrouver son travail, même si celui-ci s’adapte aux mesures sanitaires obligatoires. Le seul point noir au tableau de son retour, c’est l’absence de son public qu’il adore sur le plateau. Mais les conditions sanitaires ne permettent malheureusement pas encore de pouvoir faire participer le public aux 12 coups de midi. C’est donc un peu anxieux pour ses résultats d’audience que Jean-Luc Reichmann entame les tournages.

Seulement trois jours après le premier enregistrement, les épisodes inédits reprennent alors sur TF1. Les fans sont ravis et semblent avoir été nombreux pour retrouver l’émission. Un grand soulagement pour l’animateur. Jean-Luc Reichmann partage son bonheur sur les réseaux sociaux en remerciant chaleureusement son public qui lui manque à cause de la crise sanitaire.

Le public est au rendez-vous de l’événement

Car les 12 coup de midi enregistrent un pic d’audience à 6 millions de téléspectateurs. Cette nouvelle comble de joie Jean-Luc Reichmann. L’absence de l’émission sur les ondes ainsi que l’adaptation de la reprise en intégrant les gestes barrières avait pour le moins inquiété l’animateur. Mais son public est au rendez-vous, il ne lâche pas encore Jean-Luc Reichmann. Tout comme lui n’a pas lâché son public pendant le confinement. Toujours très actif sur les réseaux sociaux, il a su entretenir cette relation à distance forcée. Et son public le lui rend bien à présent.