Jean-Luc Reichmann (Les 12 Coups de Midi) : gros scandale sur le plateau, l’animateur est accusé de favoriser Bruno

Alors que Jean-Luc Reichmann est à la présentation de son jeu phare Les 12 Coups de midi sur TF1, on ne s’attendait pas à ce que les internautes soient aussi critiques à son égard sur les réseaux sociaux notamment. En effet, comme certains téléspectateurs ont d’ores et déjà pu le constater par le passé, ces derniers n’hésitent pas une seule seconde à le tacler quand ils estiment que l’animateur est allé beaucoup trop loin.

Mais concernant le candidat Bruno, et bien on ne s’attendait vraiment pas à ce que les téléspectateurs de l’émission Les 12 Coups de midi soient aussi énervés contre le candidat qui fait pourtant un très gros carton dans l’émission. On a en effet pu le voir battre des records assez impressionnants dans les dernières émissions diffusées sur l’antenne de TF1, et il se trouve que même Jean-Luc Reichmann a avoué être assez impressionné par les performances de ce candidat hors norme qui pourrait bel et bien arriver très loin dans le jeu.

Malheureusement, la fête a été d’ores et déjà gâchée par des internautes qui ont donné de graves accusations contre l’animateur Jean-Luc Reichmann qui ne pouvait que réagir face à ces nombreuses accusations.

Les 12 Coups de Midi : les candidats font tout pour impressionner Jean-Luc Reichmann avec des scores incroyables

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Jean-Luc Reichmann, l’animateur des 12 Coups de Midi, n’a pas sa langue dans sa poche et il a encore une nouvelle fois pu le prouver devant tout le monde sur les réseaux sociaux notamment. Il n’aime pas être soupçonné de favoritisme, et on le sait déjà car on se souvient tous de Paul qui avait fait les frais de très nombreuses remarques, alors qu’il avait pu cumuler à lui tout seul plus de 150 victoires, un score assez exceptionnel comme vous pouvez le voir !

Mais depuis le mois de janvier, et particulièrement depuis le 20 janvier, on ne compte plus les remarques assez dingues concernant le candidat Bruno qui a réussi des « coups de maître » que personne n’aurait pu soupçonner. ll faut dire que le candidat a clairement annoncé la couleur avec des astuces qu’il a et qui pourront par la suite aider les futurs participants au jeu télévisé. Ceci étant dit, le fait que Jean-Luc Reichmann soit admiratif de ce candidat ne semble pas plaire à tout le monde, comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux…

Jean-Luc Reichmann (Les 12 Coups de Midi) : il est accusé de favoritisme sur le web et il répond à ses détracteurs

Alors que certains téléspectateurs n’hésitent pas à dire haut et fort dans les réseaux sociaux que le candidat Bruno des 12 Coups de midi est protégé par Jean-Luc Reichmann en lui posant des questions « naïves », et bien l’animateur n’a pas manqué de répondre très violemment.

En effet, il a conseillé à tous ses détracteurs de ne pas hésiter à venir s’inscrire pour défier Bruno et constater que les questions n’étaient pas du tout choisies pour favoriser un candidat en particulier dans l’émission.

On ne sait pas encore si les téléspectateurs furieux ont décidé d’appliquer à la lettre les conseils prodigués par l’animateur Jean-Luc Reichmann, mais cela pourrait bien donner de belles émissions en perspective !