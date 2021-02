Jean-Luc Reichmann (Les 12 Coups de Midi) : sa fille partage son intimité osée sur les réseaux sociaux, les photos sont choquantes !

Depuis maintenant plusieurs mois, la fille de Jean-Luc Reichmann, que l’on retrouve tous les jours sur TF1 dans les 12 Coups de Midi, n’hésite plus à partager des photos mais également des détails sur sa vie privée sans se cacher. Pourtant, on se doute que de nombreux paparazzis sont aujourd’hui à l’affût du moindre cliché concernant la jeune femme qui est très proche de son père.

Cette dernière avait partagé déjà cette été une photo de son petit ami : un moment d’intimité à l’occasion de l’anniversaire de ce dernier, que les deux tourtereaux ont visiblement fêté ensemble au bord de la plage. Sur le cliché, on peut donc voir Rosalie Reichmann, la fille de Jean-Luc Reichmann, dans les bras d’un jeune homme dont c’est visiblement l’anniversaire.

Rosalie Reichmann a diffusé une photo de son petit ami, les internautes sont choqués !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rosalie Reichmann (@rosalie_reichmann)

La jeune femme semble absolument conquise par son compagnon qui semble se prénommer Valentin. Si on se fie au compte Instagram de ce dernier, on devine même qu’à cette occasion le couple avait eu la chance de pouvoir organiser un barbecue sur la plage. On imagine en tout cas que le couple a passé de très bonnes vacances en Corse car on a pu voir Rosalie Reichmann poster une photo d’elle où elle est resplendissante.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rosalie Reichmann (@rosalie_reichmann)

Cette dernière saison aura été en tout cas une véritable déception pour les fans de Rosalie Reichmann et des 12 Coups de Midi en découvrant que cette dernière avait déjà un compagnon ! On imagine en effet que cette dernière doit être très courtisée sur les réseaux sociaux notamment, et qu’à sa façon elle souhaite dissuader les demandes amoureuses. Mais pour autant, du haut de ses 21 ans, Rosalie Reichmann n’hésite pas à partager des clichés particulièrement osés qui enflamment les réseaux sociaux.

Rosalie Reichmann expose ses longues jambes, les fans sont conquis !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Rosalie Reichmann ne semble pas avoir froid aux yeux sur les clichés qu’elle partage sur Instagram avec ses fans. En effet, on peut voir régulièrement des photos de la jeune femme parfois en petite tenue ou avec des vêtements légèrement transparents.

Certains fans des 12 Coups de Midi ne se sont d’ailleurs toujours pas remis de ce cliché qui date maintenant d’il y a plusieurs mois, où Rosalie Reichmann apparaît avec un petit haut en dentelle rose dont on va encore entendre parler pendant très longtemps ! Il faut bien admettre que sur cette photo, elle fait réellement sensation ! Mais on a aussi pu voir ces longues jambes dans une photo où Rosalie Reichmann porte un mini short et lit un livre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rosalie Reichmann (@rosalie_reichmann)

Nul ne saurait dire en tout cas si la jeune femme compte se lancer un jour dans une carrière télévisuelle comme son père Jean-Luc Reichmann, mais personne ne doute qu’elle serait une très bonne animatrice avec tous les précieux conseils qu’à pu lui prodiguer l’animateur de TF1.

Bien qu’il n’hésite jamais à liker les photos de sa fille Rosalie, les autres enfants du présentateur des 12 Coups de Midi sont quant à eux plus discrets sur les réseaux sociaux. Il faut dire que ce dernier est à la tête d’une famille recomposée de six enfants, et que cela lui demanderait bien du travail de surveiller les activités de ces derniers !