Jean-Luc Reichmann et Mimie Mathy : découvrez cette drôle de photo qu’ils ont prises, c’est très étrange !

On peut dire que Jean-Luc Reichmann est plus que jamais au coeur de l’actualité avec des événements tous plus dingues les uns que les autres. Plus récemment, l’animateur de l’émission Les 12 coups de midi a néanmoins vécu un drâme terrible : complètement sous le choc après avoir été déclaré positif au coronavirus et avoir été malade, il a pris la parole à ce sujet…

Jean-Luc Reichmann revient en pleine forme après des semaines difficiles

Tout le monde se souvient de la déclaration assez choquante de Jean-Luc Reichmann à la radio ces dernières semaines : l’animateur de TF1 avait pu déclarer contre toute attente qu’il avait été victime du coronavirus. Comme d’autres personnalités de TF1, et notamment Marie-Sophie Lacarrau qui anime le journal de 13 heures qui a aussi été contaminée, Jean-Luc Reichmann a été contraint de stopper les tournages des 12 coups de midi.

Un vrai drame pour les millions de téléspectateurs qui regardent tous les jours cette très grande émission qui fait un très gros carton chaque jour. Mais personne ne s’attendait à ce que Jean-Luc Reichmann soit aussi mal en point : il a même été contraint d’arrêter complètement les tournages du jour au lendemain après avoir été déclaré positif à la COVID19.

Toutefois, les diffusions de l’émission des 12 coups de midi ont pu continuer contre toute attente : la production de l’émission avait tout prévu et pris un mois d’avance sur la diffusion des épisodes à l’antenne. Un moyen pratique pour continuer de satisfaire les envies des téléspectateurs de TF1 de ne pas rater un seul jour de leur émission favorite.

Jean-Luc Reichmann partage de ses nouvelles : il a des projets en tête…

Heureusement, Jean-Luc Reichmann a pu se remettre sur pied, et il en a donc profité pour partager de nouveaux clichés où celui-ci apparaît bien plus en forme. De quoi donner un peu de joie de vivre en ce quotidien qui est difficile pour des millions de français encore aujourd’hui.

Avec le contexte actuel, certains français ont complètement perdu confiance en eux, et certains plongent dans la dépression la plus totale, refusant même de se faire vacciner dans le cadre de la campagne de vaccination. Pourtant, de nombreuses personnalités ont encouragé les français à se faire rapidement vacciner pour que la pandémie s’arrête une bonne fois pour toutes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann)

Cela a été le cas bien évidemment de Jean-Luc Reichmann qui a pu avoir l’occasion de communiquer à ce sujet. Mais si on parle aussi de l’animateur des 12 coups de midi, c’est aussi parce que ce dernier semble avoir de nouveaux projets, dont il distille quelques informations sur les réseaux sociaux comme on a pu le constater…

Jean-Luc Reichmann : un projet en compagnie de Mimie Mathy à venir ?

C’est sur les réseaux sociaux que Jean-Luc Reichmann a pu diffuser une vidéo complètement dingue avec une actrice mythique de TF1 : Mimie Mathy. L’actrice que l’on peut voir régulièrement dans les téléfilms Joséphine, ange gardien est au coeur de l’actualité avec Jean-Luc Reichmann : ils semblent partager un projet en commun même si pour l’instant nous n’avons pas plus d’informations.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann)

Il pourrait s’agir par exemple d’une nouvelle série ou d’un film ! On sait que Jean-Luc Reichmann est désormais un très bon acteur, comme on a pu le constater dans les derniers épisodes de la série déjà culte Léo Mattéi.