Jean-Luc Reichmann : sa maman à l’hôpital, il donne des nouvelles de sa santé !

Après deux mois de longue absence sur les plateaux, due à la pandémie mondiale du coronavirus, et en ce début de déconfinement amorcé, Jean-Luc Reichmann est un homme particulièrement très ému et heureux de reprendre les chemins des tournages de son émission culte «Les 12 coups de midi». Heureux de retrouver son émission et les candidats, notamment avec le grand retour du maître de midi, Eric, qui cumule aujourd’hui plus de 810 000 euros de gains, mais heureux aussi de pouvoir retrouver ses proches, et notamment sa mère pour qui il était mort d’inquiétude.

C’est donc lors de son premier tournage, ce mardi 12 mai, pour ce premier direct inédit des « 12 coups de midi », réalisé sans public et selon les mesures de précaution sanitaires requises par le gouvernement, que l’animateur de TF1 passe un message très fort à l’attention de sa maman, Josette. Elle a vraisemblablement été hospitalisée durant le confinement, et il en profite pour donner des nouvelles rassurantes :

« Je suis très très heureux. J’embrasse ma mère d’ailleurs, très très fort. Elle est sortie en bonne forme de clinique et je suis très très heureux. Maman, je t’embrasse très très fort », a-t-il déclaré devant les caméras.

Jean-Luc Reichmann a toujours été proche de sa mère, Josette, âgée de 86 ans, la première femme son coeur. Homme très discret sur sa vie de famille, il ne manque jamais toutefois de faire partager son affection et amour pour celle-ci sur les réseaux sociaux. Nous la retrouverons plusieurs fois sur son compte Instagram.

Comme beaucoup de Français qui ont été obligés de s’éloigner de leurs proches durant le confinement, le mari de Nathalie Lecoultre, et père de 6 enfants, avait déjà confié, lors d’une interview dans Télé Magazine, que ce confinement obligatoire qui l’obligeait à s’éloigner de ses grands enfants, et de sa mère, était une situation particulièrement difficile à vivre pour lui. Il avait fait part de son manque et de sa vive inquiétude pour celle-ci :

«Là, j’aurais très envie d’embrasser mes enfants, les grands, ceux qui n’habitent plus avec nous. Mais ce qui me manque le plus, c’est de voir ma mère. Elle a 86 ans, on ne se parle que par FaceTime alors que je n’ai qu’une envie, c’est la serrer dans mes bras. J’ai peur pour elle, j’ai peur pour tous ceux qui sont dans les Ehpad, les aînés, les plus vulnérables », avouait-il alors.

« Personnellement, je vais bien parce que ma famille va bien, mais je pense à ceux qui sont seuls, éloignés de leurs proches, j’ai mal au cœur », ajoute t-il, comme une pensée pour tous les Français.

Par ailleurs, Jean-Luc Reichmann avait fait une belle promesse à sa mère, le 3 avril dernier, sur son compte instagram : « Maman, ne t’inquiète pas, j’arrive à Toulouse dès que je peux… », avait-il écrit sur une belle photo, pleine de verdure et montrant un panneau d’autoroute en direction de Toulouse.

C’est donc à l’antenne qu’il témoigne une fois de plus toute l’attention qu’il porte à sa mère.

Le héros de la série Léo Matteï, « Brigade des mineurs », âgé de 59 ans, est marié à Nathalie Lecoultre, avec qui il partage son quotidien depuis plus de 20 ans. Très discret sur sa vie privée, les confidences sont rares. C’est lors d’une interview accordée à Télé Star cette année, qu’il avait révélé quelques bribes d’informations sur sa grande famille recomposée; « On est une famille recomposée avec six enfants, âgés de 11 à 29 ans. Ils nous nourrissent au quotidien avec ce qu’ils vivent au bahut, à la fac ou même au boulot car le grand travaille ».

Ses enfants, c’est sa priorité. Très attentionné et véritable papa poule, comme il l’admet lui-même, Jean-Luc Reichmann s’implique énormément dans l’éducation de ses enfants, à qui il transmet ses propres valeurs de travail et de respect.

« Je suis un père un peu exigeant, mais je leur offre des repères. J’essaie de les accompagner au mieux pour qu’ils tiennent debout tout seul, d’être dans la transmission de ce que m’ont apporté mes parents. »

L’animateur très populaire, sait aussi que porter un nom si connu des Français n’est parfois pas facile pour ses enfants. Lors de son passage sur Sud Radio en février de cette année, il disait : « Oui, ils ont souffert obligatoirement. Je suis très fier, ils portent mon nom et ce sont des petites taquineries (…) Moi j’ai souffert dans la cour d’école avec ma tache sur le nez et ce sont des différences. Il faut faire de cette différence, une référence et la différence. »

Un père de famille, qui sait aussi qu’il doit beaucoup à sa compagne, Nathalie Lecoultre. Nathalie, sa femme, mais aussi sa collaboratrice, son bras droit au quotidien, qui a non seulement co-écrit les scénarios de la série à succès Léo Matteï « Brigades des mineurs », dans lequel son mari tient le rôle principal, mais elle est également la directrice artistique de la série.

La femme de sa vie, qui fait son bonheur au quotidien, a écrit la plupart des lancements plateau des émissions de Jean-Luc Reichmann, et qui l’a aussi mis en scène dans la pièce «Nuit d’ivresse ». « C’était un fantasme quelque part de se faire mettre en scène par sa femme et quelque part je suis très fier d’elle, car elle fait un travail extraordinaire », avait-il alors avoué, très fier.

Femme aux multiples talents, photos, mode, décoration, stylisme, costumière, et dont l’une des passions est aussi la course automobile. En 2012 et 2013, elle n’avait pas hésité à participer à la course automobile des 24 heures Tout Terrain de France, dans une équipe 100 % féminine entièrement sponsorisée par, bien évidemment, son illustre mari, Jean-Luc Reichmann. Fans de courses automobiles, le couple partage la même passion.

À eux deux, le moins que l’on puisse dire, c’est que il forme une véritable équipe soudée, tant en famille, que dans le sport et dans le travail.

Un père de famille d’une grande tribu, un mari heureux, un animateur et acteur, comblé tant par ses proches que par les téléspectateurs qui l’adorent.