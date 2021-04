Jean-Luc Reichmann, une peur terrifiante pour l’état de ses poumons

On ne compte malheureusement plus le nombre de personnalités en France qui ont pu être déclarées positives au coronavirus, et malheureusement les chiffres sont tombés et ils sont vraiment alarmants. On a pu apprendre hier contre toute attente qu’un nouveau palier avait été franchi, et cela n’augure rien de bon pour l’avenir de la France.

En effet, il se trouve que certaines personnalités ont même eu beaucoup de difficultés à se remettre de la maladie, comme cela a été le cas pour Moundir, l’ancien candidat de Koh Lanta, qui a eu l’occasion dernièrement de partager des photos assez choquantes en ce qui concerne son état de santé suite à la crise sanitaire du coronavirus.

Mais concernant Jean-Luc Reichmann, la situation est complètement différente comme on a pu le découvrir contre toute attente dans une interview qui est assez intrigante…

Merci merci à tous pour hier soir et rendez-vous pour le final de la saison, jeudi prochain sur @TF1 ‼️ #LEOMATTEI 👮‍♂️ pic.twitter.com/2vcESqhRPU — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) April 16, 2021

Jean-Luc Reichmann dévoile en exclusivité sa contamination au COVID19

C’est lors d’une interview récente pour RFM que l’on a pu apprendre contre toute attente que l’animateur mythique des 12 coups de midi avait donc été contaminé par le coronavirus. Tout le monde s’est alors directement demandé où avait-il pu contracter le virus, car on sait que l’animateur se trouve régulièrement sur les plateaux de télévision pour pouvoir tourner notamment son émission.

Mais heureusement, il semblerait que le virus n’ait pas circulé sur le plateau de son émission, mais bien ailleurs. Comme on a pu l’apprendre dans l’interview de Jean-Luc Reichmann, il semblerait donc que ce dernier ait été contaminé par un de ces enfants, notamment à cause de l’école qui a fermé après que le virus ait circulé.

Les téléspectateurs se sont donc montrés très inquiets pour la suite de l’émission, notamment sur le fait que l’émission puisse s’arrêter complètement du jour au lendemain pour Jean-Luc Reichmann.

Jean-Luc Reichmann fait des révélations sur son état de santé

Concernant la diffusion de l’émission Les 12 Coups de Midi, il n’y a heureusement pas de soucis à se faire à priori pour pouvoir voir la diffusion de nouveaux épisodes de l’émission, car on a pu apprendre en effet que Jean-Luc Reichmann avait pu d’ores et déjà enregistré un mois d’émissions à l’avance.

Il se trouve en revanche que dans l’interview que l’on a pu entendre en exclusivité récemment pour RFM, Jean-Luc Reichmann ne soit pas en très bonne santé, comme il a pu le confier lors d’une interview qui n’a vraiment rien de rassurant pour l’animateur…

Jean-Luc Reichmann : les téléspectateurs inquiets pour ses poumons

On a en effet pu apprendre une nouvelle vraiment terrible pour l’animateur mythique des 12 coups de midi : il semblerait en effet qu’il ait été contraint de subir un scanner des poumons contre toute attente.

Alors que l’on sait parfois que certains français qui sont victimes du coronavirus n’ont pas forcément besoin de réaliser autant d’opérations, sur les réseaux sociaux les internautes se sont alors montrés directement très inquiets.

Mais heureusement, Jean-Luc Reichmann peut compter sur le soutien de toute sa communauté, comme on peut le voir dans les commentaires que l’on peut voir notamment sur ses publications sur Instagram, sur Facebook, ou encore sur Twitter.