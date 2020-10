Jean-Luc Reichmann : Une photo volée de sa femme Nathalie et lui a été dévoilée sur les réseaux !

Jean-Luc Reichmann et Nathalie vivent l’amour parfait. En homme amoureux, l’animateur se montre toujours très attaché à sa compagne. Ses fans l’ont déjà remarqué à plusieurs reprises. Ce mardi 13 octobre, alors qu’ils étaient dans les coulisses de la série Léo Mattéï, Brigade des mineurs, Jean-Luc Reichmann a subrepticement volé une photo à sa moitié. Il l’a posté sur son compte Instagram et en a profité pour lui déclarer sa flamme et sa fierté de l’avoir à ses côtés. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Une photo qui provoque l’admiration

Le fameux cliché a été pris dans une loge. On voyait l’animateur des 12 coups de midi tout souriant et qui se tenait fièrement derrière sa compagne. Il avait mis des lunettes de soleil et était habillé d’un t-shirt de couleur sombre. De toute évidence, son épouse ne savait pas qu’il s’apprêtait à prendre une photo avec son téléphone. Elle était assise en face d’un miroir, habillée d’un haut de couleurs blanc noir et regardait son mari.

Jean Luc Reichmann a accompagné la photo avec une légende aussi tendre qu’affectueuse. On y comprenait qu’il avait pris le cliché dans la matinée pendant le briefing. Il désignait son épouse comme la productrice artistique et coréalisatrice avec qui il avait créé la série Léo Mattéï, Brigade des mineurs. L’animateur était probablement très fier quand il affirmait que Nathalie et lui n’auraient jamais pensé qu’ils pouvaient faire une série de 34 épisodes et qui est désormais exportée sous d’autres cieux.

Pour une photo volée, Jean-Luc Reichmann peut être fier du résultat. On y voit clairement l’amour entre les deux tourtereaux. Après plus de 20 ans de vie commune, ils sont toujours aussi complices. D’ailleurs, leurs fans n’ont pas hésité à partager leur bonheur et ils ont été nombreux à les féliciter dans les commentaires.

Un duo de choc

Jean-Luc Reichmann est en tout point un homme étonnant. Sur le plan professionnel, sa carrière continue toujours d’évoluer. Ayant fait ses débuts dans l’univers de la télé vers la fin des années 1990, il est devenu l’un des animateurs favoris des téléspectateurs. Il a animé plusieurs émissions comme Les Z’amours, Attention à la marche ou encore Les 12 coups de midi. Il reconnaît d’ailleurs qu’il doit tout ceci à son épouse Nathalie Lecoultre qui n’a jamais hésité à le soutenir dans ses projets.

Passer plus de 20 années ensemble n’est certainement pas une chose anodine ! Jean-Luc Reichmann et Nathalie sont les parents de six enfants. C’est justement pour leur progéniture qu’ils ont créé la série Léo Mattéï, Brigade des mineurs. C’est un projet que l’animateur a exécuté avec sa famille et on a vu apparaître les enfants dans l’un des épisodes de la série. Aussi, Nathalie Lecoultre, sa femme en est la productrice artistique et co-réalisatrice.

En effet, la mère de six enfants a déjà écrit plusieurs épisodes des deux premières saisons de l’œuvre. En réalité, Nathalie est une férue de l’univers des séries. Elle est diplômée de l’école Esmode et est déjà intervenue sur plusieurs projets, dont celui des costumes d’Alice Nevers au début des années 2000. La femme de l’animateur a également été nommée aux Molières 2004 pour les costumes qu’elle a conçus à l’occasion de l’œuvre L’hiver sous la table.