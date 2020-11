Jean-Luc Reichmann victime de harcèlement à cause de sa tache de vin ! Il se confie sur son enfance difficile !

Même si cette tache de vin est dorénavant l’une de ses marques de fabrique, le célèbre animateur de “Les 12 coups de midi” a longtemps souffert de cette différence extrêmement visible pour les autres. Cette tache de vin a d’ailleurs été la cause de bien des problèmes de harcèlements et de moqueries quand il était enfant, mais également lorsqu’il a fait ses débuts à la télévision…

La tache de vin, une particularité difficile à accepter pour Jean-Luc Reichmann

Si l’animateur a l’air d’être aujourd’hui complètement en accord avec son physique et ses particularités qui le font se démarquer des autres présentateurs télé, cela n’a pas toujours été le cas.

Accepter sa tâche de vin, lui a pris de nombreuses années.

Et pour cause, lorsqu’il était enfant, Jean-Luc Reichmann a enchaîné les problèmes à cause de cette tache très visible.

Lors d’une interview, l’animateur télé était d’ailleurs revenu sur un épisode brutal et extrêmement violent qui l’avait énormément marqué alors qu’il était enfant.

« Quand un prof me disait : ”La tache, au tableau !” devant 30 élèves, j’étais en perdition totale, à 14 ans », avait-il confié au journaliste du Parisien en février dernier.

On aurait pu croire que seuls ses camarades de classe se seraient rabaissés à harceler Jean-Luc Reichmann pour sa tache de vin, mais non, ce sont bel et bien des adultes qui lui ont fait vivre l’enfer alors qu’il n’était qu’un jeune adolescent…

« Mais vous allez présenter comme ça ? »

S’en est alors suivi un long travail d’acceptation et de reconstruction pour l’animateur qui a dû apprendre à cohabiter avec cette particularité qui fait de lui ce qu’il est.

Mercredi 5 février 2020, Jean-Luc Reichmann était invité sur Europe 1 dans l’émission de Christophe Hondelatte. À l’occasion de cette nouvelle interview, le célèbre présentateur avait avoué avoir depuis accepté que son angiome était un peu sa marque de fabrique, et que cela lui permettait de se distinguer dans le monde de la télévision.

Il a même décidé de prendre tout le monde de court et de tourner la situation à son aventage en écrivant un livre en 2015 qu’il a décidé d’intituler avec beaucoup d’humour: “T’as une tache, pistache !”

« Quand je dis « t’as une tâche, pistache », c’est se moquer et prendre le revers de tout ça. Et finalement, cette souffrance rime avec chance. Le négatif, il faut arriver à le transformer en positif« .

L’animateur télé a également souhaité revenir sur ses débuts difficiles à la télévision et notamment sur la façon dont sa tache de vin a été reçue par ses collègues animateurs et par le public.

Si aujourd’hui il apparaît comme quelqu’un sûr de lui et confiant, cela n’a pas toujours été le cas : « Les journalistes me regardaient de biais. C’était un truc tabou… Ou alors c’était « mais vous allez présenter comme ça ? »« .

Jean-Luc Reichmann se souvient même qu’à ses débuts, les maquilleuses souhaitaient cacher sa tache de vin, ce à quoi l’animateur s’opposait fermement. « Maintenant, elles savent », conclut-il en souriant.

ean-Luc Reichmann a donc livré une belle leçon d’amour-propre et espère inspirer son public à s’aimer et à s’accepter, avec leurs particularités et leurs spécificités physiques.