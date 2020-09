Jean Marc Généreux quitte « Danse avec les stars » sur TF1 pour rejoindre France 2 ! Les téléspectateurs sont choqués !

Ce dernier a décidé de quitter TF1 pour rejoindre France 2 où il présentera la nouvelle émission artistique « Spectaculaire ».

D’une émission de danse à une autre émission réunissant toutes les disciplines artistiques.

Une page se tourne et une autre s’ouvre pour Jean Marc Généreux. En effet, le juré de Danse avec les stars a décidé de quitter l’émission après y avoir officié en tant que jury pendant dix saisons consécutives. Interrogé par les journalistes de Parisien sur le motif de sa décision, Il a prétexté le report de la onzième saison de l’émission à cause de la crise du COVID-19. Selon lui, il n’est pas encore certain que Danse avec les Stars puisse réellement reprendre en 2021. Puis, il a précisé que ce choix a été difficile pour lui sur le plan émotionnel, mais que c’est une occasion d’entamer un nouveau départ.

C’est ainsi que Jean Marc Généreux met fin à 10 ans d’aventure de danse sur TF1 pour rejoindre les rangs de l’équipe de France 2. « Je suis tellement heureux. J’ai envie de le crier sur tous les toits ! » a-t-il dit tout excité à l’idée d’entamer une nouvelle carrière chez France 2. Il y sera entre autres l’animateur de la nouvelle émission artistique Spectaculaire. Il s’agit d’une émission comprenant 12 numéros qui réunissent la plupart des disciplines artistiques. La mission de l’ex-juré de Danse avec les Stars dans Spectaculaire est d’apporter son expérience et son œil exercé à déceler les talents les plus méritants. À ce sujet, Alexandra Redde-Amiel, directrice des divertissements chez France Télévisions s’est exprimée comme suit : « On cherchait un expert plutôt qu’un animateur pour incarner ce grand show ». Elle a également ajouté que Jean Marc Généreux est à la fois un homme passionné et un artiste de renommée international. Il n’est plus à présenter dans le monde du spectacle. « On mise beaucoup sur lui », a confié la directrice.

Jean Marc Généreux : Spectaculaire est un rêve, ce n’est pas l’argent qui le motive à y participer.

Si tout se déroule comme prévu, les tournages de Spectaculaire devront commencer vers la fin du mois de septembre de cette année. Lorsque la question d’un possible report des tournages à cause du COVID-19 a été abordée par les journalistes, Jean Marc Généreux a répondu qu’il espère vraiment que tout va bien se passer. Il a ajouté qu’il n’a jamais cessé de prendre les mesures nécessaires pour faire face aux risques de contracter la maladie. Ces risques, dit-il, sont toujours présents.

Par ailleurs, Jean Marc Généreux a confié que participer au projet Spectaculaire est une opportunité qu’il ne peut pas se permettre de manquer. Selon lui, c’est une occasion qui lui permettra de côtoyer d’autres artistes de renommées internationales. « C’est un rêve. Et je vais rêver les deux yeux ouverts » a-t-il dit.

Un type en or ! On avait adoré l’interview avec @Romeck94 ! Bonne chance à toi pour ce nouveau challenge ❤️ @JMGenereux https://t.co/9z5UtaML6s — emeric berco (@Mrik) August 27, 2020

D’autre part, lorsque les journalistes lui ont demandé s’il n’allait pas perdre un peu sur le plan financier, il a répondu qu’aucun contrat n’a encore été signé. Toutefois, il a dit qu’il ne se faisait aucun souci à ce propos. Selon lui, il a toujours été très bien rémunéré, parfois bien au-delà de ses attentes. Il a également ajouté que sa motivation est désormais autre que l’argent. Des sacrifices, il en a déjà fait énormément dans sa carrière. « Je n’ai pas besoin de Ferrari, d’avion ni de yacht pour être heureux. Je veux juste libérer l’artiste qui est en moi » a-t-il ajouté.