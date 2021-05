Jean-Marie Bigard : cette provocation incroyable contre le gouvernement qui pourrait lui coûter très cher…

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne de nouveaux scandales assez incroyables et fous en ce qui concerne l’humoriste controversé Jean-Marie Bigard. En effet, ce dernier a pu prendre la parole pour pouvoir en savoir un peu plus sur tout ce que l’on a pu entendre récemment de la part du gouvernement d’Emmanuel Macron. Depuis les tous premiers jours de la crise sanitaire liée au coronavirus, l’humoriste a été très actif, et pas toujours très tendre avec le président de la république.

On se souvient en effet d’une histoire mythique où Jean-Marie Bigard n’avait même pas hésité lors du premier confinement l’an dernier à frauder indirectement avec deux attestations, où il avait pu expliquer qu’il en avait eu besoin pour pouvoir se procurer de l’alimentation pour son animal. Mais cette fois-ci, il se trouve que la situation est totalement différente, et Jean-Marie Bigard semble bel et bien complètement décidé à tout faire pour pouvoir provoquer le gouvernement d’Emmanuel Macron.

Des mesures exceptionnelles prises pour les grandes salles de spectacles

En effet, ces derniers jours, on a en effet pu apprendre que les salles de spectacles allaient pouvoir ouvrir leurs portes à nouveau. Pour des millions de françaises et de français, c’est une occasion en or pour pouvoir enfin profiter d’aller au cinéma, au restaurant, et bien évidemment pour pouvoir retourner dans les théâtres partout dans le pays. Mais dans certains cas de figure, la bonne nouvelle pourrait bien être de très courte durée, comme on a pu le comprendre avec des mesures qui seront prises pour les plus grandes salles de spectacles.

D’ailleurs, il se trouve que concernant le prochain concert test d’Indochine, certains français pourraient bien refuser de participer à cause des contraintes bien trop importantes pour pouvoir se rendre sur place. Avec en plus un prix de l’organisation qui a fait scandale récemment et qui pourrait même dépasser le prix de l’organisation de tout un festival en France, cela à de quoi rendre complètement fou l’humoriste Jean-Marie Bigard.

On ne sait pas si cela a pu motiver son choix, mais le fait est qu’il a fait sur les réseaux sociaux une nouvelle déclaration radicale. On savait déjà en effet que Jean-Marie Bigard était prêt à tout pour pouvoir provoquer le gouvernement. Tout le monde a pu le constater depuis les tous débuts de la crise des Gilets Jaunes, et par la suite avec la crise sanitaire. Depuis plus d’un an, l’humoriste est furieux, et il le fait savoir dès qu’il est invité dans les médias ou présent sur les réseaux sociaux.

Jean-Marie Bigard balance tout, il fait une grosse annonce pour son prochain spectacle

C’est sur les réseaux sociaux que Jean-Marie Bigard a donc fait une très grosse annonce qui a déjà été très controversée par des millions de personnes. En effet, ce dernier a fait une nouvelle provocation qui risque de ne pas faire plaisir à certains membres du gouvernement d’Emmanuel Macron.

Dans une très courte vidéo où il annonce qu’il reste encore quelques places pour son spectacle, Jean-Marie Bigard a en effet annoncé qu’il avait tout simplement décidé de limiter les places pour ne pas avoir de contraintes pour son spectacle !