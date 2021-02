Jean-Marie Bigard choque les internautes dans TPMP avec ses théories sur les vaccins, la Covid-19 et Macron

Jean-Marie Bigard était aux côtés de Cyril Hanouna le 16 février dernier pour partager quelques théories. Il a pu constater que son nombre d’abonnés sur Twitter avait fondu comme neige au soleil, l’humoriste estime qu’il est vraiment censuré. Lorsqu’il poste une vidéo sur Facebook, le nombre de vues est vraiment très important, ce qui n’est pas le cas sur Twitter. Ce n’est toutefois pas la seule révélation qu’il a pu faire et certains internautes ont été choqués par ses propos. Les chroniqueurs présents autour de la table ont également tenté de comprendre son discours.

Jean-Marie Bigard évoque le traitement d’Emmanuel Macron

L’humoriste a animé toute la soirée des réseaux sociaux puisqu’il a eu des propos forts notamment en précisant que l’absence de traitement pouvait être voulue ou encore que certains tentent de censurer des personnes qui peuvent avoir de bonnes idées pour sauver le monde de la crise sanitaire. Lors de sa venue sur le plateau de TPMP, il a également évoqué le président de la République qui avait notamment pu l’appeler. Nous savons qu’Emmanuel Macron a été atteint par la Covid-19, mais nous ne connaissons pas forcément le traitement proposé à l’époque au chef de l’État.

Jean-Marie Bigard décide alors de dévoiler le contenu d’une conversation qu’il avait pu avoir avec le président .

. Le président de la République aurait confié à Jean-Marie Bigard qu’il pourrait utiliser le traitement préconisé par Didier Raoult qui était pourtant interdit.

Bien sûr, il est difficile de vérifier les propos de l’humoriste, mais le président aurait confié qu’il utiliserait le jour même le traitement s’il était atteint par la Covid-19.

L’entourage du président de la République n’a pas donné de suites positives à son discours puisqu’il a été démenti. Dans les colonnes de 20 minutes, nous apprenons que le président de la République n’a pas été soigné avec le traitement proposé par Didier Raoult lorsqu’il a été diagnostiqué positif au coronavirus.

Sur le plateau, certains chroniqueurs tentent alors de faire comprendre à Jean-Marie Bigard que certaines personnalités comme Trump avaient pu vanter les avantages de ce traitement, mais cela ne veut pas forcément dire qu’elles ont pu les utiliser. Ce serait le cas de l’ancien président des États-Unis qui n’aurait pas eu recours à ce traitement lorsqu’il a été testé positif à la Covid-19.

Rassurez-vous, @Canalplus ne fait pas que dans la propagation de discours extrémistes, ils amplifient aussi les théories du complot & la désinformation. Jean-Marie Bigard raconte n'importe quoi sur l'hydroxychloroquine? Il est invité direct chez @TPMP.https://t.co/Z0FazuhDeA https://t.co/N1jnJRw0Et — Mr Shelby (@ThomasS67223527) February 17, 2021

Les propos choquants de Jean-Marie Bigard

Vous savez sans doute que l’humoriste n’a pas sa langue dans sa poche et il est réputé pour avoir un franc-parler. Toutefois, sur le plateau de TPMP, il n’a pas hésité à mettre en avant certaines théories notamment pour le coronavirus qui permettrait finalement de sélectionner les plus faibles et les plus forts dans le monde entier. Un complot aurait alors été réalisé pour « éliminer une partie de la population ». Aux côtés de Cyril Hanouna, Jean-Marie Bigard estime que de nombreuses personnes sur Terre sont inutiles puisqu’elles n’apportent rien.

En parallèle, il a aussi précisé que le vaccin pouvait arranger les lobbies pharmaceutiques. Autour de la table, les propos ont pu faire bondir surtout lorsqu’il évoque les trois « milliards de personnes sur Terre qui sont, on apprend ça dans les facs des États-Unis, des gens pas très utiles, parce qu’ils ne fabriquent rien, ils ne font rien marcher et sans eux, les riches seront encore plus riches ».

Les chroniqueurs ont été choqués au même titre que certains internautes sur les réseaux sociaux puisque les commentaires ont été nombreux sur le site de micro-blogging. Par exemple, Benjamin Castaldi et Valérie Bénaïm ont été clairement choqués par les propos.