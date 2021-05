Jean-Marie Bigard complètement fou, il balance tout sur son ami Eric Dupond-Moretti

Il ne se passe plus une seule journée sans que l’on apprenne des informations complètement dingues en ce qui concerne l’humoriste controversé Jean-Marie Bigard. En effet, ce dernier n’a pas froid aux yeux et semble assez déterminé à faire entendre sa voix dans les médias. Malheureusement, dans certains cas de figure, cela peut donner lieu à de graves déclarations et cela a pu se confirmer encore une fois ces dernières heures.

En effet, alors que de plus en plus d’associations religieuses sont très à cheval sur les déclarations des personnalités publiées sur les réseaux sociaux, on peut dire que Jean-Marie Bigard n’a quant à lui pas hésité à dire haut et fort tout ce qu’il pensait et cela peut parfois causer de graves problèmes. On a pu le voir encore ces derniers mois avec l’humoriste Muriel Robin qui par le passé pouvait être assez proche de l’humoriste Jean-Marie Bigard. Mais malheureusement, il se trouve que suite aux dernières déclarations de l’humoriste très controversé, cela n’a pas du tout plus à Muriel Robin qui a pu le faire savoir dans les médias.

Sa décision a été sans appel, et désormais on a pu apprendre que les deux protagonistes sont au plus mal dans leurs relations. Alors que bon nombre de personnes sont aujourd’hui dans la tourmente, on aurait pu penser qu’avec la crise sanitaire liée au coronavirus, ils auraient pu trouver un terrain d’entente, mais Jean-Marie Bigard semble bel et bien déterminé à faire savoir à tout le monde qu’il est très remonté, c’est le moins que l’on puisse dire.

Quelle belle surprise !!!

Je reçois le livre « Tout est bon dans Le Breton! » de @FabDelettres

Et même une bouteille de chouchen pour trinquer entre deux chapitres !!!! Vive la #Bretagne !! Je vous aime les Bretons !!!❤️#bretons #breizh son livre ☀️ https://t.co/6dtSlU8iH1 pic.twitter.com/KOOmpHd4pV — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) May 10, 2021

Jean-Marie Bigard balance tout, il clashe Eric Dupond-Moretti qui était son ami de longue date

On peut dire que Jean-Marie Bigard n’aura pas eu que des effets positifs avec la crise du coronavirus. En effet, ces derniers mois, on a encore pu voir l’humoriste controversé prendre la parole à de nombreuses reprises pour faire de plus en plus de coups de gueule complètement dingues sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias. Récemment, avec son apparition lors de la dernière manifestation sur le Pass sanitaire, Jean-Marie Bigard a rendu complètement fou le monde religieux, qui ne s’attendait clairement pas à être mentionné dans le message de Jean-Marie Bigard.

je suis attaqué de toute part depuis ce que j'ai dit sur les flics

je comprends pas cet acharnement débile.

Arrêtons de croire que tous nos flics sont "des pourris" pic.twitter.com/B78CkMucvZ — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) May 20, 2021

Malheureusement l’histoire ne s’arrête pas là, car depuis on a pu entendre de nombreuses associations protester assez violemment contre l’humoriste Jean-Marie Bigard qui ne s’est clairement pas privé pour pouvoir dire haut et fort ce qu’il pensait de la situation. Très en colère contre son ami Eric Dupond-Moretti, il n’a clairement pas hésité une seule seconde à prendre la parole pour pouvoir dire haut et fort ce qu’il pensait de son ancien ami.

Jean-Marie Bigard au plus mal, il est de moins en moins soutenu dans les médias

Les conséquences risquent de faire beaucoup de bruit, car on sait qu’Eric Dupond-Moretti est très influent et pourrait également prendre des décisions en conséquence. Que ce soit dans les médias ou dans la presse nationale, ou encore à la télévision, le moins que l’on puisse dire c’est que Jean-Marie Bigard a de moins en moins de soutiens.

ma réponse à Monsieur le Ministre @E_DupondM … enfin il y a encore quelques mois on s'appelait ERIC et Jean-Marie… mais bon vous connaissez le showbiz🤣 vidéo complète:https://t.co/juZYePCJWG pic.twitter.com/ccAziPVmvl — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) May 25, 2021

Cela pourrait malheureusement lui porter des difficultés s’il a de nouvelles ambitions professionnelles ou politiques à l’avenir. Suite à sa dernière déclaration concernant Eric Dupond-Moretti, certains n’ont pas hésité clairement à faire savoir leur désarroi !