Jean-Marie Bigard complètement hors de lui, il balance tout : « il faut qu’on retourne se marrer »

Alors que le gouvernement français vient tout juste de lancer des annonces ou annoncer le déconfinement, l’humoriste Jean-Marie Bigard a pris la parole pour pousser un nouveau coup de gueule. On savait déjà que ce dernier n’hésitait pas à dire haut et fort tout ce qu’il pense, quitte à ce que cela puisse déplaire à certains.

Depuis le début du quinquennat d’Emmanuel Macron, on ne cesse de voir des pics lancés au chef de l’état de la part de Jean-Marie Bigard. On se souvient notamment de tout le support qu’il avait pu avoir avec les gilets jaunes, le mouvement qui avait été complètement arrêté à cause de la crise sanitaire du coronavirus.

Jean-Marie Bigard ne mâche pas ses mots et critique le gouvernement

Mais pour autant, cela n’a clairement pas empêché à Jean-Marie Bigard de s’exprimer, bien au contraire. On a pu le voir critiquer de façon assez violente tout le gouvernement d’Emmanuel Macron pour la gestion de la crise sanitaire qu’il juge tout simplement catastrophique.

Avec des salles de spectacles qui sont maintenant complètement fermées depuis plusieurs mois, Jean-Marie Bigard a envie de retrouver ses fans avec son nouveau spectacle. Tout le monde se souvient que l’humoriste avait dû être contraint d’annuler sa tournée d’adieu, et désormais l’humoriste devrait vouloir remonter sur scène pour faire une grande fête. Ces dernières semaines, Jean-Marie Bigard avait même pu prendre une très grosse décision et non des moindres.

Jean-Marie Bigard propose un spectacle à 5 euros pour booster les ventes de billets

C’est contre toute attente que Jean-Marie Bigard a proposé ces dernières semaines un spectacle avec des places à seulement 5 euros. Avec un tel prix, l’humoriste espère pouvoir rendre accessible son spectacle au plus grand nombre. Une décision qui a notamment pu énerver toutes celles et ceux qui luttent au quotidien contre la crise sanitaire du coronavirus, c’est le moins que l’on puisse dire.

oh lala beaucoup de gens me traitent de "grossier personnage" sur twitter cet aprem…

bon bah. tant pis.

Voilà la deuxième couche quand même. pic.twitter.com/FjUOq3FgMX — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) April 29, 2021

Néanmoins, on imagine que depuis les toutes dernières annonces du gouvernement, Jean-Marie Bigard va vouloir encore aller plus loin. En effet, cela faisait des semaines que Jean-Marie Bigard attendait une telle nouvelle : ces derniers mois, on avait pu le voir en effet reporter sans cesse les dates de son spectacle. Complètement furieux, l’humoriste n’avait pas hésité une seule seconde à s’emporter contre le gouvernement.

De nouvelles annonces du chef de l’état qui font plaisir à Jean-Marie Bigard

Ce sont des nouvelles récemment qui ont pu faire plaisir à l’humoriste Jean-Marie Bigard. En effet, celui-ci ne s’attendait probablement pas à qu’Emmanuel Macron annonce prochainement la réouverture des salles de spectacle. En effet, avec une réouverture qui devrait arriver le 19 mai prochain, cela à de quoi faire plaisir à Jean-Marie Bigard qui a hâte de pouvoir retrouver son public dans les prochains jours.

Tant pis si on doit divisier les jauges. Il faut qu’on retourne se marrer au théâtre !!! pic.twitter.com/MA6Ads27ZX — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) May 1, 2021

Il a donc fait une très grosse annonce : il prévoit de jouer à l’Olympia pour le 6 juin prochain ! Toutefois, c’est une annonce en demi-teinte pour Jean-Marie Bigard, car il estime actuellement pouvoir remplir 60% de la salle, soit autour de 1200 personnes seulement. Décidé à retrouver son public qu’il n’a pas pu voir pendant de longs mois, Jean-Marie Bigard a ajouté que toutes celles et ceux qui ont prévu de venir ne devaient pas annuler sous aucun prétexte, et cela quelle que soit la météo, c’est à dire « qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige » ! Voilà de quoi être clair…