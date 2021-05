Jean-Marie Bigard dans la tourmente : son dérapage sur le vaccin pourrait lui coûter très cher…

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne des nouvelles complètement dingues en ce qui concerne l’humoriste Jean-Marie Bigard qui ne cesse de faire parler de lui. Alors que de plus en plus de français ont pu témoigner de leur désaccord concernant ce dernier, il se trouve que Jean-Marie Bigard ne cesse de continuer ses déclarations de plus en plus choquantes, même si ces dernières peuvent être assez embarrassantes.

Il faut bien avouer que l’humoriste a beaucoup de difficultés récemment à pouvoir prendre la parole sans créer la polémique, et on ne compte plus en effet le nombre d’artistes ou de personnalités publiques qui ont pu prendre la parole au sujet de Jean-Marie Bigard qui n’a pas arrêté de créer la polémique. À l’heure où de plus en plus de français se trouvent complètement dépourvus de tous moyens financiers, certains n’hésitent pas à crier au scandale contre l’état qui pourrait avoir un rôle dans la crise sanitaire liée au coronavirus.

je suis attaqué de toute part depuis ce que j'ai dit sur les flics

je comprends pas cet acharnement débile.

Arrêtons de croire que tous nos flics sont "des pourris" pic.twitter.com/B78CkMucvZ — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) May 20, 2021

Malheureusement, pour l’humoriste, c’est la douche froide : toutes ses déclarations sont assez polémiques et dans certains cas de figure, il se trouve que cela peut parfois lui porter préjudice. Alors que la polémique ne fait que de prendre de plus en plus d’ampleur pour Jean-Marie Bigard, il se trouve que l’humoriste a en effet pu avoir des propos vraiment regrettables et même assez choquants comme on a pu le découvrir ces derniers jours.

ma réponse à Monsieur le Ministre @E_DupondM … enfin il y a encore quelques mois on s'appelait ERIC et Jean-Marie… mais bon vous connaissez le showbiz🤣 vidéo complète:https://t.co/juZYePCJWG pic.twitter.com/ccAziPVmvl — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) May 25, 2021

Il faut dire que l’humoriste n’est pas reconnu pour garder sa langue dans sa poche, et il peut avoir parfois des mots très difficiles qui peuvent même parfois s’éloigner de certains de ses amis. On a récemment pu le voir avec notamment le ministre Eric Dupond-Moretti qui a pu faire une déclaration choquante au sujet de l’humoriste.

Jean-Marie Bigard fait une déclaration choque démentie très rapidement par les journalistes

On peut dire que les mots que l’humoriste Jean-Marie Bigard aura pu prononcer lors de son interview pour la chaîne de télévision RT France font vraiment froid dans le dos, c’est le moins que l’on puisse dire. Après avoir pu faire une déclaration très douteuse concernant la vaccination, il a très rapidement été recadré par des journalistes qui n’ont pas hésité à remettre en cause les propos de l’humoriste.

Jean-Marie Bigard a assuré dans @TPMP et lors d'une manifestation à Paris que "le patron de Pfizer refuse de s'inoculer" son propre vaccin contre le #COVID19 ❌ C'est faux. @AlbertBourla a reçu sa 2ème dose de vaccin Pfizer/BioNTech le 10 mars

➡️ https://t.co/wutXQ8nQiJ #AFP pic.twitter.com/xAnKIcWdJC — AFP Factuel 🔎 (@AfpFactuel) May 26, 2021

Mais l’histoire ne s’arrête pas là et pourrait même aller encore beaucoup plus loin pour Jean-Marie Bigard. En effet, il se trouve que sa déclaration concernant le patron de Pfizer a pu être reprise de nombreuses fois, à la fois par des complotistes, mais également par des journalistes qui ont tenté de faire le vrai du faux concernant cette information. En effet, cela tombe rapidement à plat pour l’humoriste qui s’est vu rapidement contesté notamment par une dépêche de l’AFP qui est tombée juste après sa déclaration…

Jean-Marie Bigard dans la tourmente, ses propos sont rapidement mis en cause par l’AFP

C’est donc ces derniers jours que l’on a pu apprendre que le patron de Pfizer avait bien pu recevoir ses doses de vaccin, contrairement à ce que Jean-Marie Bigard avait pu annoncer. Bien évidemment, il se trouve que l’on va pouvoir voir des déclarations dans le monde de la sphère complotiste qui va pouvoir dire qu’il ne serait qu’une opération de communication.

Pour le moment, aucune autre déclaration n’a été faite sur le sujet, mais on imagine que l’on devrait recevoir rapidement des nouvelles concernant la situation.