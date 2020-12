Jean-Marie Bigard dérape TOTALEMENT dans TPMP ! Cyril Hanouna et les autres obligés d’intervenir !

La France traverse une période difficile dans sa lutte contre le coronavirus. Ceci étant, tous les débats sur les plateaux de télévision s’intéressent à cette question cruciale et ce fut le cas pour l’émission de Cyril Hanouna ce jeudi.

Jean-Marie Bigard recadré dans TPMP après sa réaction controversée

Le Président français, après avoir longtemps redouté un deuxième confinement, s’est finalement prononcé sur cette question mercredi 28 octobre. En effet, tous les français devraient commencer à rester chez eux à partir de ce vendredi. Face à cette situation délicate, les points de vue sont divergents. Alors que certains soutiennent cette décision du gouvernement qui préfère prioriser la santé des français plutôt que l’économie du pays, d’autres estiment que le gouvernement n’aurait pas dû prononcer un reconfinement. Invité sur le plateau de TPMP ce jeudi 29 octobre, l’humoriste Jean-Marie Bigard qui n’hésite pas à dire ce qu’il pense, s’est une fois de plus lâché au sujet de la pandémie avant d’être recadré par le présentateur de cette émission. À l’heure où l’Hexagone est frappé de plein fouet par la crise sanitaire, les citoyens français restent très sensibles à cette question.

Jean-Marie Bigard serait allé un peu plus loin dans ses propos concernant le coronavirus. Le mari de Lola Marois ne rate pas une occasion pour faire parler de lui. L’humoriste de 66 ans avait surpris tout le monde il y a quelques mois lorsqu’il annonçait sa candidature pour la prochaine élection présidentielle. Il n’avait pas manqué de défendre ses positions politiques tout en révélant ses ambitions présidentielles avant de renoncer suite aux conseils de ses amis. Actuellement où le pays est face à la pandémie, celui qui déclarait vouloir défendre les intérêts du peuple français s’inquièterait particulièrement pour le sort de ses compatriotes alors qu’un deuxième confinement a été annoncé par le Président de la République, Emmanuel Macron.

La sortie de Jean-Marie Bigard qui choque

Dans son édition de ce jeudi, Touche pas à mon poste a reçu Jean-Marie Bigard et son épouse sur son plateau. Après s’être exprimé sur sa vie amoureuse, l’humoriste a également voulu donner son avis sur le débat qui animait le plateau. En effet, Cyril Hanouna interrogeait ses invités sur l’attitude du professeur Didier Raoult qui ne cesse d’agiter la toile par rapport à ses prises de position alors que la France fait face à une deuxième vague de contaminations. Alors que personne ne se doutait de sa réaction, le père de Sasha, Bella et Jules a balancé « Les laboratoires veulent absolument qu’il n’y ait pas de traitement pour ce Covid ! ». Ces propos ont immédiatement choqué Cyril Hanouna et ses chroniqueurs qui n’ont pas manqué de s’insurger contre cette affirmation. Bernard Montiel, l’un des chroniqueurs de TPMP a fait un petit rappel à l’ordre à l’humoriste « Tu ne peux pas dire ça, ce n’est pas responsable ! Comment oses-tu dire que des laboratoires trafiquent ? C’est faux ! ».

La sortie de Jean-Marie Bigard n’a laissé personne indifférent et même pas les téléspectateurs du talk-show de Baba d’autant plus que certains chercheurs français travaillent d’arrache-pied pour trouver un médicament contre cette maladie. Il y a quelques semaines, l’institut pasteur de Lille annonçait avoir trouvé un médicament anti-covid-19 que cet établissement envisage de mettre sur le marché d’ici 2021. Pour l’heure, les français doivent une fois de plus rester confinés pendant 4 semaines au moins afin de freiner la propagation du virus en France. On espère tout de même que la situation s’améliorera dans les prochaines semaines.