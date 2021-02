Jean-Marie Bigard : des problèmes d’alcool ? Sa femme Lola Marois balance tout !

Cela fait maintenant plusieurs années que certains internautes sont particulièrement inquiets pour les personnalités publiques comme Jean-Marie Bigard qui n’hésitent pas une seule seconde à se montrer avec un verre d’alcool comme on a encore pu le voir dans une vidéo récente diffusée sur YouTube. Il est vrai que depuis toujours, l’humoriste est réputé pour son franc parler, et il n’hésite jamais à prendre la parole sur l’alcool comme sur bien d’autres sujets, ce qui ne manque pas de faire réagir clairement les internautes qui sont choqués.

Il se trouve en effet que parmi toute l’audience de l’humoriste, on peut trouver à la fois des français qui sont assez scandalisés par ses prises de paroles qui sont de vrais coups de gueule parfois violents, et d’autres qui le soutiennent même si ce dernier prend parfois des décisions assez radicales, comme on pu le découvrir lors de la crise sanitaire du coronavirus plus particulièrement.

Cela a d’ailleurs été l’objet d’un scandale il y a quelques jours, lorsqu’on a pu voir une séquence vidéo assez choquante et incroyable de l’humoriste qui aurait été en relation directe avec le chef de l’état, Emmanuel Macron, pour pouvoir évoquer très clairement la pandémie ainsi que toutes les pistes pour se protéger de cette maladie qui tue encore des millions de personnes dans le monde à ce jour.

suis-je le seul à croire que c'est le pognon qui décide de la politique mis en place? visiblement oui…. pic.twitter.com/MH4oHMZyw0 — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) February 17, 2021

Jean-Marie Bigard accusé de “complotisme” : cela peut-il s’expliquer avec les dernières déclarations sur le web ?

C’est une information qui a pris tout le monde de court que l’on a pu découvrir récemment, et le moins que l’on puisse dire c’est que celle-ci ne devrait pas faire plaisir à certains français qui soutenaient jusqu’à aujourd’hui l’humoriste Jean-Marie Bigard, qui reste encore à ce jour très controversé par une partie de son public.

C’est en effet sur le plateau de l’émission Touche Pas à Mon Poste que la femme de Jean-Marie Bigard, s’est livré à des confidences qui font assez froid dans le dos. Personne n’aurait pu être en mesure de croire que la comédienne et femme de l’humoriste allait pouvoir tout balancer en plein direct devant les chroniqueurs de l’émission phare de C8.

je devrais donc me taire pour "gérer ma carrière" ? je ne mange pas de ce pain là, désolé pic.twitter.com/pTxBMJJgaE — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) February 17, 2021

Et pourtant, c’est une vraie onde de choc qui s’est abattu sur elle et Jean-Marie Bigard et sa femme Lola Marois après cette déclaration, notamment sur les réseaux sociaux où les français se sont montrés très critiques envers l’humoriste qui fait des déclarations assez choquantes depuis quelques mois déjà.

Lola Marois balance tout sur le plateau de TPMP : découvrez ces déclarations inquiétantes pour son mari Jean-Marie Bigard…

Alors que l’humoriste était présent sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste avec Cyril Hanouna et ses chroniqueurs, c’est une annonce choquante que ce dernier a pu réaliser sur les vaccins notamment, qui sont selon lui « néfastes ».

Interrogée par Cyril Hanouna qui a posé la question clairement à Lola Marois, cette dernière a affirmé qu’elle n’avait pas vraiment peur pour lui, excepté pour le cas où « il boit trop », où les conséquences pourraient être assez terribles, c’est le moins que l’on puisse dire.

En revanche, la comédienne a souligné que Jean-Marie Bigard ne buvait plus aujourd’hui depuis quelques semaines : vers une nouvelle étape pour l’humoriste qui n’était jusque là pas toujours pris au sérieux ?