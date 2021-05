Jean-Marie Bigard et Lola Marois : gros scandale, un passe-temps très dangereux qui fait débat !

Alors que les salles de spectacles devraient ouvrir à nouveau dans les prochaines semaines, on peut très bien comprendre que Jean-Marie Bigard, l’humoriste très controversé, soit très impatient de retrouver son public. En revanche, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que l’humoriste allait pouvoir se présenter dans une situation aussi délicate que celle que l’on a pu voir aujourd’hui.

En effet, il se trouve que Jean-Marie Bigard s’est trouvé très mal en point récemment, et il a pu pousser des gros coups de gueule contre le gouvernement d’Emmanuel Macron. Si par le passé, Jean-Marie Bigard avait pu être en relation direct avec le président de la république, il a fait une déclaration qui est vraiment choquante à ce sujet. Concrètement, il n’a pas hésité à dire une seule seconde qu’il n’était plus qu’une « me*** » pour le chef de l’état actuel. Toutefois, il semblerait que pour le moment, Jean-Marie Bigard n’ait plus aucune ambition politique.

Jean-Marie Bigard impatient de retrouver son public, il laisse un message sur le web

On peut dire que ces prochaines semaines devraient être vraiment très excitantes pour Jean-Marie Bigard, l’humoriste très controversé. En effet, personne n’aurait pu imaginer que celui-ci fasse autant parler de lui. Récemment, il n’a pas hésité une seule seconde à proposer des places de spectacles à seulement 5 euros. Son message était alors très clair et on peut dire qu’il a vraiment été entendu par tout le monde : il veut que la culture soit accessible à tout le monde, à commencer par ses spectacles !

Il faut dire qu’en 2020, Jean-Marie Bigard avait tout simplement prévu de réaliser une tournée assez énorme dans toute la France, et la crise sanitaire du coronavirus a malheureusement complètement bouleversé ses plans. Depuis, Jean-Marie Bigard est dans une colère assez incroyable, et certains ne le reconnaissent plus.

Jean-Marie Bigard pousse un coup de gueule, il prend la parole dans les médias

Par le passé, on avait d’ailleurs pu voir que l’humoriste était déjà très investi dans le mouvement des gilets jaunes, et certains le voyaient même comme président de la république pour les élections présidentielles de 2022. Bien qu’il ait clairement annoncé qu’il songeait à se présenter, il a par la suite jeté l’éponge, se concentrant ainsi sur ses prochains spectacles qui devraient s’annoncer vraiment énorme.

Mais ces derniers jours, on peut dire que Jean-Marie Bigard a vraiment suscité l’intérêt du public sur un tout autre sujet, et celui-ci fait assez peur. Il semblerait que Jean-Marie Bigard et Lola Marois aient tous les deux un loisir assez curieux, et même plutôt dangereux. Sur les réseaux sociaux, les messages sont même assez nombreux pour protester contre l’humoriste et sa compagne.

Jean-Marie Bigard et Lola Marois : ce loisir qui fait peur à leurs abonnés

C’est encore une fois sur Instagram que l’on a pu découvrir Jean-Marie Bigard et Lola Marois s’adonner à une passion assez terrifiante : le tir ! En effet, on a pu voir Lola Marois s’afficher clairement avec un pistolet sur le web, et elle semble visiblement très bien s’en servir.

Si pour certains, il s’agirait d’un moyen de dissuader les éventuels voleurs qui pourraient venir les cambrioler (comme on a pu le voir récemment avec Bernard Tapie, qui est encore traumatisé par cette situation), on peut dire que cela est vraiment réussi !