Jean-Marie Bigard : gros dérapage en plein direct, il prend position contre le vaccin et fait une comparaison douteuse

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Jean-Marie Bigard n’a vraiment pas froid aux yeux, et il a pu le prouver une nouvelle fois en se rendant dans une manifestation assez controversée. En effet, tout le monde attendait l’humoriste au tournant, et on peut dire que personne n’a été déçu par son attitude qui a encore une fois été très remarquée par les autorités et par les journalistes.

On savait déjà par le passé que Jean-Marie Bigard pouvait prendre la parole pour faire des déclarations assez dingues concernant de nombreux sujets aussi divers que variés, mais cette fois-ci cela pourrait rappeler les périodes les plus sombres de notre histoire. En effet, Jean-Marie Bigard a pu prendre la parole complètement survolté lors d’une manifestation, et il se pourrait qu’il regrette clairement les propos incroyables qu’il a pu tenir en plein direct.

Par le passé, on savait déjà que Jean-Marie Bigard avait pu faire des déclarations assez controversées sur des sujets brûlants de l’actualité, et on se souvient encore très fort de son intervention dans un documentaire au sujet du coronavirus. Alors que Jean-Marie Bigard n’hésite plus aujourd’hui à parler haut et fort de tout ce qu’il pense, c’est encore une fois un vrai sujet pour lui que celui de la vaccination qui lui tient à cœur. On savait en effet que Jean-Marie Bigard tenait très fort à sa liberté, mais on ne pensait pas qu’il allait pouvoir la défendre avec autant d’ardeur.

Jean-Marie Bigard participe à la manifestation contre le Pass Sanitaire et se fait interviewer

C’est encore une fois une grosse manifestation qui risque de faire parler d’elle pendant très longtemps où l’on a pu voir Jean-Marie Bigard, l’humoriste très controversé, prendre la parole en exclusivité. On savait en effet que ce dernier n’appréciait clairement pas les dernières mesures prises par le gouvernement d’Emmanuel Macron, avec qui il n’entretient pas de bonnes relations actuellement. C’est ce que l’on a pu découvrir notamment dans une interview assez récente à la radio où il a déclaré haut et fort qu’il n’était aujourd’hui plus qu’une « mer*** » pour le chef de l’État Emmanuel Macron. Néanmoins, on ne pensait pas qu’il allait pouvoir prendre la parole en ce jour si particulier.

je suis attaqué de toute part depuis ce que j'ai dit sur les flics

je comprends pas cet acharnement débile.

Arrêtons de croire que tous nos flics sont "des pourris" pic.twitter.com/B78CkMucvZ — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) May 20, 2021

C’est en effet devant les caméras de la chaîne de télévision RT France que l’humoriste a décidé de prendre la parole, mais il se pourrait clairement que Jean-Marie Bigard regrette ce moment de télévision assez controversé, c’est le moins que l’on puisse dire !

Jean-Marie Bigard dérape en pleine interview, découvrez ses mots choquants

C’est donc en plein direct que l’humoriste Jean-Marie Bigard a fait un nouveau gros dérapage. En effet, il a été interviewé par un journaliste de la chaîne de télévision RT, et il n’a clairement pas hésité à le prendre à partie.

À la manif anti #PassSanitaire de cet après-midi, je crois que même RT a eu un petit malaise. Écoutez jusqu’au bout. Si vous avez le courage. pic.twitter.com/rLEm35RuYl — Tristan Mendès France (@tristanmf) May 22, 2021

Mais malheureusement, l’histoire ne s’arrête pas là, car on a également pu le voir par la suite faire une déclaration assez douteuse concernant une période très sombre de notre histoire. Alors que certains internautes pensent que Jean-Marie Bigard pourrait très bien être un prochain ministre de Marine Le Pen, cela à de quoi faire froid dans le dos !