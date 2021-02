Jean-Marie Bigard clashe les plus grands chanteurs internationaux : les internautes sont complètement sous le choc

Ce n’est pas rare de voir Jean-Marie Bigard avoir des ennuis avec d’autres personnalités, mais cette fois-ci il semble que ce dernier soit peut-être allé beaucoup trop loin. En effet, l’humoriste n’hésite jamais à frapper fort sur ses détracteurs, comme on a encore pu le voir très récemment à travers des déclarations assez choquantes dont on se souvient encore. Malheureusement pour lui, il se trouve que de moins en moins de personnes publiques semblent le soutenir.

On ne compte plus les personnes célèbres protester vivement contre Jean-Marie Bigard : celui-ci n’a pas toujours bonne presse et même certains de ses collègues humoristes comme Elie Semoun l’ont très vivement critiqué. On se souvient notamment encore de la dernière déclaration de Jean-Marie Bigard qui n’avait pas hésité à répondre à ce dernier avec la plus grande vivacité. D’ailleurs, Elie Semoun a également lui aussi été au coeur d’une vive polémique il y a quelques semaines de cela.

En effet, l’humoriste avait décidé de se rendre en Martinique notamment pour pouvoir jouer son spectacle, ce qui n’avait pas plu à certains de ses fans qui lui avaient reproché violemment d’avoir surtout organisé cet évènement pour se faire plaisir.

Concernant Jean-Marie Bigard, il n’a malheureusement pas pu se rendre ailleurs pour faire un grand show mémorable, mais néanmoins la récente décision qu’il a prise a beaucoup fait parler d’elle, et visiblement cela a également fait plaisir au public quand on voit les différentes annonces.

Jean-Marie Bigard clashe le gouvernement et propose un spectacle avec places vendues à seulement 5 euros

Alors que Roselyne Bachelot vient tout juste de faire de grandes annonces il y a tout juste quelques jours concernant les festivals de cet été, il se trouve que certains artistes y voient une très belle opportunité pour pouvoir renouer avec leur public.

En effet, pendant plusieurs mois, les humoristes se sont tous retrouvés dans l’incapacité de pouvoir divertir leur public. Jean-Marie Bigard a décidé quant à lui de frapper très fort avec une opération de communication qui a été très remarquée. Il a en effet décidé de proposer un grand spectacle notamment aux arènes de Fréjus, et le prix du spectacle est ridiculement bas.

En affirmant que les places seront vendues à seulement 5 euros, Jean-Marie Bigard a décidé de frapper très fort : il a en effet annoncé que ce ne sont pas seulement les plus riches qui ont le droit de pouvoir faire la fête.

Pour les français les plus modestes, la nouvelle a visiblement été très bien accueillie, mais Jean-Marie Bigard ne s’attendait sans doute pas à un succès aussi grand, c’est le moins que l’on puisse dire.

Jean-Marie Bigard clashe The Weeknd, Vianney, Julien Doré, et Céline Dion sur les réseaux sociaux

L’humoriste français très controversé Jean-Marie Bigard n’a pas froid aux yeux, et il a tenu encore une fois à le prouver avec sa déclaration ! Il semblerait en effet que son annonce ait été un vrai succès et il a tenu à le faire savoir.

Alors qu’il est très peu présent dans les médias, Jean-Marie Bigard a en effet réussi un coup de maître : vendre plus de places de spectacles que d’autres grandes stars françaises et internationales ! Voilà qui ne devrait pas plaire à tous ses détracteurs…