Jean-Marie Bigard pousse un gros coup de gueule suite à sa photo avec Eric Zemmour

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on entende des nouvelles toutes plus incroyables les unes que les autres en ce qui concerne Jean-Marie Bigard, l’humoriste qui est très controversé. En effet, le moins que l’on puisse dire, c’est que ce dernier n’hésite pas à dire haut et fort ce qu’il pense, même si dans bon nombre de cas cela peut déplaire à certaines personnes. Par le passé, on se souvient de ses anciennes prises de paroles très polémiques que certains n’avaient d’ailleurs pas du tout apprécié.

A l’heure où la crise sanitaire liée au coronavirus semble se calmer sur le pays, personne n’aurait pu penser que l’humoriste Jean-Marie Bigard allait pouvoir de nouveau prendre la parole pour pouvoir pousser de nouveaux coups de gueule aussi incroyables que ceux que l’on avait pu connaître par le passé. Il faut bien avouer que Jean-Marie Bigard n’hésite pas à dire parfois des vérités qui sont très difficiles à entendre et que l’on a même parfois du mal justifier.

Jean-Marie Bigard bientôt présent en politique : ces rumeurs complètement dingues…

Il y a maintenant près d’un an, alors que la crise sanitaire du coronavirus n’en était qu’à ses débuts, Jean-Marie Bigard avait même fait des déclarations plutôt étonnantes concernant son avenir. Complètement anéanti par les toutes dernières décisions du gouvernement d’Emmanuel Macron, l’humoriste Jean-Marie Bigard en avait profité pour se créer une très grande notoriété sur les réseaux sociaux, jusqu’à un point assez important.

En effet, certains français avaient alors pu insister pour pouvoir dire haut et fort que l’humoriste avait pu se présenter aux prochaines élections présidentielles de 2022. Alors que Jean-Marie Bigard n’a pas fait de politique jusqu’à ce jour, ce serait une situation qui serait totalement inédite. Certains de ses fans attendent en effet ce grand jour avec impatience, même si pour le moment Jean-Marie Bigard semble encore assez discret à ce sujet.

Pourtant, celui-ci a tout pour pouvoir se présenter aux prochaines élections présidentielles de 2022. On pourrait imaginer le voir dans un débat assez enflammé contre Emmanuel Macron ou encore Marine Le Pen. Mais à priori, on ne devrait pas retrouver Jean-Marie Bigard dans la politique et particulièrement à la course aux prochaines élections présidentielles, comme on a cru le comprendre ces derniers jours. En effet, il se trouve que ce dernier avait déclaré notamment aux grands médias qu’il avait purement et simplement décidé de se retirer de la vie politique.

Pour les fans de Jean-Marie Bigard de la première, on imagine qu’ils ont pu être assez déçus. Néanmoins, ces derniers jours, à l’occasion de la manifestation à Paris qui a fait beaucoup de bruit, on a pu voir une photo faire polémique…

Jean-Marie Bigard : il revient sur la polémique de la photo avec Eric Zemmour

Alors que certains français se faisaient une joie de pouvoir voter pour Jean-Marie Bigard prochainement, ils ont été très surpris en voyant l’humoriste échanger avec le polémiste Eric Zemmour.

En effet, il se trouve que, même si ce dernier est alors très controversé, il se pourrait bien qu’il se présente aux prochaines élections présidentielles. Une situation que Jean-Marie Bigard a tenu à expliquer : il ne veut pas être mêlé à des histoires d’hommes politiques !