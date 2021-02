Jean-Marie Bigard provoque Roselyne Bachelot et les autorités : une nouvelle sortie qui pourrait lui coûter cher !

Cela fait maintenant plusieurs heures que Roselyne Bachelot a fait une très grosse annonce en conférence de presse qui a largement fait parler d’elle. En effet, il se trouve que les salles de spectacle sont en attente de pouvoir ouvrir leurs portes à nouveau, et à cette date personne n’est vraiment en mesure de savoir quelle sera la situation dans les semaines et les mois à venir. Mais pour autant, il se trouve que l’humoriste semble avoir pris une décision assez radicale, qui reflète d’ailleurs son état d’esprit comme on peut le voir depuis quelques mois maintenant.

En effet, l’humoriste Jean-Marie Bigard a décidé de frapper très fort une nouvelle fois, et cela ne risque pas de faire plaisir à tout le monde. Il se trouve que pour certains français, ce dernier va beaucoup trop loin et notamment depuis plusieurs années, si on revient à ses théories qui avaient fait débat à l’époque concernant le 11 septembre.

A l’époque, Jean-Marie Bigard avait déjà été accusé de complotiste, ce qui ne lui avait pas du tout plu à l’époque, c’est le moins que l’on puisse dire.

Mais alors que la crise sanitaire bat son plein et que l’on a pu le voir faire une déclaration assez choquante concernant la campagne de vaccination notamment, Jean-Marie Bigard a frappé fort avec un message très choquant…

Jean-Marie Bigard organise un spectacle à prix réduit et choque les français : un moyen de réunir du monde

Si Jean-Marie Bigard a voulu faire parler de lui avec son prochain spectacle, et bien le moins que l’on puisse dire c’est que cela est bien réussi ! En effet, personne n’aurait pu croire que l’humoriste allait pouvoir frapper un coup aussi fort sur la table, après avoir critiqué vivement le gouvernement comme on a pu le voir récemment.

Dans un documentaire que l’on a pu voir il y a tout juste quelques jours, Jean-Marie Bigard frappe fort en effet et accuse même le gouvernement de ne pas faire tout le nécessaire, notamment dans le cadre de la crise sanitaire. Alors que Roselyne Bachelot vient quant à elle de faire des annonces fracassantes concernant les festivals de cet été et sur les prochains concerts et spectacles qui pourraient bientôt avoir lieu en France, Jean-Marie Bigard a quant à lui décidé de frapper encore plus fort avec un spectacle à prix réduit !

Pour les millions de français fans de l’humoriste qui ont perdu leur travail récemment à cause de la COVID19, c’est une très belle opportunité : ils vont pouvoir rire à moindres prix !

Jean-Marie Bigard pousse un coup de gueule : il en ras le bol des spectacles pour les plus riches

Avec un spectacle qui est en effet proposé à seulement cinq euros, personne ne doute que Jean-Marie Bigard a voulu frapper très fort avec cette annonce ! Comme il l’a très clairement dit sur les réseaux sociaux, il est en effet très remonté !

Conscient que les français n’ont aujourd’hui plus d’argent pour pouvoir venir dans ses spectacles, il a donc décidé de prendre une décision radicale qui pourrait lui coûter très cher, c’est le moins que l’on puisse dire…