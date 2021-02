Jean-Marie Bigard : scandale ! Il fait une blague sur le vaccin qui fait à nouveau polémique !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’humoriste Jean-Marie Bigard n’a pas froid aux yeux et n’hésite pas à prendre la parole sur les sujets du moment qui sont le plus sujet à des polémiques, même si parfois cela peut être très grave. Depuis le tout début de la crise sanitaire du coronavirus, Jean-Marie Bigard a pris la parole à de nombreuses reprises et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a encore une fois pu prouver à tous les français qu’il n’avait toujours pas prévu de changer ses habitudes en cette nouvelle année 2021.

Mais alors que la campagne de vaccination contre le coronavirus vient tout juste de commencer sur le territoire français, l’humoriste Jean-Marie Bigard a fait une blague sur le sujet qui pourrait ne pas être très appréciée par les autorités sanitaires !

Ma gueule dans un disney pic.twitter.com/EUQHovtD04 — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) January 12, 2021

Jean-Marie Bigard : il est remonté contre le gouvernement français et pousse un nouveau coup de gueule !

En effet, alors que le gouvernement du chef de l’État est d’ores et déjà très critiqué, certains partisans d’Emmanuel Macron reprochent à Jean-Marie Bigard d’en rajouter une couche alors que la situation est déjà assez dramatique ! Mais il ne faut surtout pas dire cela à l’humoriste : cela ne fait que l’encourager à dire haut et fort ce qu’il pense, et il est d’ailleurs suivi par certains de ses fans qui saluent à chaque fois ses interventions qui sont très remarquées.

Dernièrement, les internautes ont notamment été complètement sous le choc après qu’une interview de l’humoriste soit diffusée où celui-ci s’en prend très violemment à l’interviewer, une femme, qui garde son sang froid malgré tout l’énervement que l’on peut voir transparaître de Jean-Marie Bigard. Mais bien que ce dernier soit en colère et très remonté contre le gouvernement, cela ne l’empêche pas de plaisanter !

J'avais pensé trouver une pomme de terre… il s'agissait des restes de Jean-Marie Bigard. pic.twitter.com/tKlgHYEQ4J — Artemus (@Artemus_Pecorin) January 11, 2021

Il y a tout juste quelques mois, on se rappelle que l’humoriste avait prévu de se présenter aux futures élections présidentielles de 2022, et si cela était au départ une bonne blague appréciée par ses fans, cela est très rapidement devenu assez sérieux !

Malheureusement pour toutes les personnes qui soutiennent l’humoriste Jean-Marie Bigard, la plaisanterie aura été de très courte durée, et il a récemment annoncé qu’il se retirait complètement de la course à l’élection présidentielle. Mais il y a tout juste quelques heures à peine, l’humoriste a de nouveau fait parler de lui avec une déclaration choquante ! En effet, on ne sait pas s’il faut la prendre au sérieux ou non et il sème le doute !

Jean-Marie Bigard s’est-il fait vacciné ? Il poste un message assez mystérieux et drôle sur les réseaux sociaux !

Bien que Jean-Marie Bigard soit vivement critiqué par ses détracteurs, cela ne l’empêche pas d’être drôle, et heureusement ! On a en effet pu le voir diffuser un tweet où il affirme avoir été vacciné et demande à ses fans s’ils sont bien rassurés.

C est bon

Tout le monde est rassuré ? pic.twitter.com/25EgCdgaLi — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) January 15, 2021

Toutefois, dans le cliché que l’on peut voir comme accompagnement, on peut voir un photo montage très bien fait où Jean-Marie Bigard semble avoir pris beaucoup de kilos et avec un visage deformé. Est-ce pour signifier à ses fans qu’il ne faut pas faire confiance à la campagne de vaccination du gouvernement ? Et s’est-il réellement fait vacciner ou s’agit-il d’une plaisanterie ?

Quoi qu’il en soit, les internautes se sont empressés de réagir, et par ailleurs Jean-Marie Bigard a rajouté des messages par la suite qui ont continué à enflammer le web : est-ce un moyen pour lui de préparer son grand retour en politique dans les mois à venir ?