Jean-Marie Bigard sous le choc, cette mauvaise blague d’Isabelle Balkany qu’il n’a pas digéré…

On savait jusque là que Jean-Marie Bigard pouvait être assez tatillon sur certaines blagues, mais jusqu’à ce jour, il n’avait jamais vraiment réagi aux blagues des hommes et des femmes politiques. Il faut dire que l’humoriste très controversé ne cesse de critiquer très violemment le gouvernement français, avec en tête de liste le chef de l’état Emmanuel Macron. Si par le passé, il semblerait que Jean-Marie Bigard ait pu entretenir une relation privilégiée avec le président de la république, cela ne semble plus du tout le cas aujourd’hui.

En effet, il se trouve que Jean-Marie Bigard, alors interviewé à la radio, n’a pas hésité une seule seconde à dire que pour le chef de l’état, il n’était plus qu’une « mer** » ! Des propos très choquants, que certains de ses fans n’ont pas du tout apprécié. En effet, bien que Jean-Marie Bigard ne mâche pas ses mots lors de ses spectacles, certains admirateurs de l’humoriste n’apprécient pas toujours son franc-parler qui peut parfois lui jouer de très mauvais tours.

Mais plus récemment, c’est bien concernant une femme politique que Jean-Marie Bigard a pu réagir, et il ne s’attendait pas à être aussi surpris. En effet, il se trouve que si on peut tous les jours tous les saints, on ne s’attendait pas à ce que cela puisse tourner à la plaisanterie…

Tant pis si on doit divisier les jauges. Il faut qu’on retourne se marrer au théâtre !!! pic.twitter.com/MA6Ads27ZX — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) May 1, 2021

Isabelle Balkany fait une déclaration choquante pour les internautes

C’est un dicton qui concerne les fameux « saints de glace » qui est au coeur de la polémique à cause d’Isabelle Balkany. En effet, il se trouve qu’une très ancienne croyance qui date du Moyen-Age dit qu’il faut repiquer ses plants en pleine terre après les fameux « saints de glace ». En effet, il est réputé pour qu’à ces dates à qui arrivent au mois de mai, cela peut endommager fortement les plantes (ou même les faire mourir) si le nécessaire n’est pas fait au moment opportun.

Quelle belle surprise !!!

Je reçois le livre « Tout est bon dans Le Breton! » de @FabDelettres

Et même une bouteille de chouchen pour trinquer entre deux chapitres !!!! Vive la #Bretagne !! Je vous aime les Bretons !!!❤️#bretons #breizh son livre ☀️ https://t.co/6dtSlU8iH1 pic.twitter.com/KOOmpHd4pV — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) May 10, 2021

C’est alors qu’Isabelle Balkany, en découvrant la nouvelle, ne s’est pas privée pour plaisanter à ce sujet. L’ancienne élue de Levallois-Perret a fait un jeu de mots très osé sur la question, en diffusant un buste de femme trempant des parties intimes dans des coupes de glace accompagnées de chantilly. Il n’en a pas fallu plus pour faire réagir Jean-Marie Bigard, qui a souhaité répondre à cette remarque plutôt étonnante de la part d’Isabelle Balkany.

Jean-Maie Bigard est choqué par le message d’Isabelle Balkany, il réagit sur les réseaux sociaux

S’il se trouve que Jean-Marie Bigard est assez réputé pour son humour qui est parfois bien trop vulgaire, on ne s’attendait pas à ce qu’il réagisse de la sorte en voyant le dernier tweet d’Isabelle Balkany. En effet, cette dernière ne s’est vraiment pas privée pour faire une mauvaise blague, ce qui a choqué Jean-Marie Bigard, l’humoriste français qui devrait revenir bientôt sur scène.

alors là j'avoue, sur ce coup-là : je suis battu.

même moi il m'a fallu plusieurs secondes pour digérer ce tweet. https://t.co/T2UWRBEdYt — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) May 11, 2021

Alors que Jean-Marie Bigard est reconnu pour ses blagues qui sont très osées et même trop déplacées pour certaines âmes sensibles, ce dernier a réagi au tweet d’Isabelle Balkany en disant haut et fort qu’il était tout simplement « battu » face à cette situation assez incroyable. Dans son message, il affirme même avoir eu besoin de « plusieurs secondes pour digérer » le message d’Isabelle Balkany…